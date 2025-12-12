Piatok12. december 2025, meniny má Otília, zajtra Lucia

Spoločnosť Reddit napadla nový austrálsky zákon o zákaze sociálnych sietí pre mladistvých

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

CANBERRA - Spoločnosť Reddit prevádzkujúca rovnomennú diskusnú platformu v piatok na súde napadla nový austrálsky zákon, ktorý zakazuje prístup na sociálne siete osobám mladším ako 16 rokov. Zákon vstúpil do platnosti v utorok a Austrália ako prvá krajina sveta zakázala sociálne siete pre mladistvých. Informuje o tom agentúra AFP.

Reddit sídli v Spojených štátoch a v súdnom podaní spochybňuje všeobecnú platnosť zákona. Zákon podľa spoločnosti „porušuje slobodu politickej komunikácie“ a vyzvala austrálsky najvyšší súd, aby ho preskúmal. Tvrdí, že nespadá do vládneho zoznamu zakázaných platforiem nepatrí a preto by v ňom nemala figurovať.

Hovorca Redditu uviedol, že austrálska vláda nebola dôsledná pri výbere zakázaných platforiem, pričom niektoré aplikácie s veľkými skupinami používateľov mladšími ako 16 rokov boli zo zákazu vyňaté. Podľa hovorcu Reddit je online diskusné fórum zamerané na dospelých, ktoré nie je riadené algoritmami.

Na zozname zakázaných platforiem sa napríklad nenachádza hra Roblox, sociálna sieť Pinterest alebo komunikačná aplikácia WhatsApp. Okrem Redditu sú zakázané sociálne siete Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube alebo streamovacie weby Twitch a Kick.

Viac o téme: MladíZákonSociálne sieteAustráliaRedditNapadnutieZákaz
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Upútavka na seriál Dotyk života 2
Upútavka na seriál Dotyk života 2
Prominenti
Upútavka na reláciu História chutí
Upútavka na reláciu História chutí
Prominenti
Slayáda vo Voderadoch je podľa Trubana jasný podvod a vládnych predstaviteľov označil za šmelinárov
Slayáda vo Voderadoch je podľa Trubana jasný podvod a vládnych predstaviteľov označil za šmelinárov
Správy

Domáce správy

FOTO Parlament má za sebou
Parlament má za sebou noc, ktorá sa smutne zapíše do histórie: Bitka, nadávky, prostredník, urážky a tiež alkohol!
Domáce
Rýchlejšie cestovanie po Slovensku:
Rýchlejšie cestovanie po Slovensku: Pozrite si prehľad zmien, nová povinnosť na trase do Česka
Domáce
Exkluzívne Slovák Erik s manželkou
NEPOCHOPITEĽNÁ vražda manželky a dieťaťa: Erikovi rodičia prezradili nezverejnené DETAILY jeho života! EMOTÍVNE slová
Domáce
MEGA KRACH Známa finančná skupina na Slovensku padla: Tvrdý verdikt súdu, je krok od najhoršieho. Vieme, čo je za tým
MEGA KRACH Známa finančná skupina na Slovensku padla: Tvrdý verdikt súdu, je krok od najhoršieho. Vieme, čo je za tým
Banská Bystrica

Zahraničné

Ilustračné foto
Spoločnosť Reddit napadla nový austrálsky zákon o zákaze sociálnych sietí pre mladistvých
Zahraničné
Americký minister obrany Pete
USA a Japonsko tvrdia, že konanie Číny neprispieva k mieru v regióne
Zahraničné
Ilustračné foto
Severovýchod Japonska zasiahlo zemetrasenie o sile 6,7 stupňa: Vydali varovanie pred cunami
Zahraničné
Thajský premiér Anutin Charnvirakul
Thajský kráľ súhlasil s rozpustením parlamentu: Uskutočnia sa predčasné voľby
Zahraničné

Prominenti

Kelly Osbourne po SMRTI
Kelly Osbourne po SMRTI otca (†76): Stráca sa pred očami... Hejterom posiela RÁZNY odkaz!
Zahraniční prominenti
Helena Vondráčková
Vondráčková o SVOJEJ vianočnej rozprávke: Keď Šílene smutnú princeznú pozerá dnes… Jedna vec ju teší!
Domáci prominenti
TAJNOSTI promi páru: Ďalší
TAJNOSTI promi páru: Ďalší ROZCHOD v šoubiznise a... Známy markizák má už NOVÚ frajerku?
Domáci prominenti
Najprv veľká láska, potom
Najprv veľká láska, potom peklo: Česká herečka sa musela rozviesť... Dcéry sa otca báli!
Osobnosti

Zaujímavosti

YouTuber objavil niečo NEPOCHOPITEĽNÉ
YouTuber objavil niečo NEPOCHOPITEĽNÉ v Antarktíde: Vedci majú JASNÝ ODKAZ! Konšpirácie sa množia
Zaujímavosti
Tajomstvo ženského ORGAZMU odhalené:
Tajomstvo ženského ORGAZMU odhalené: Vedci potvrdili, čo squirting v skutočnosti je! PRAVDA vás poriadne znechutí
Zaujímavosti
Pneumatiky okolo brucha sa
Pneumatiky okolo brucha sa dá zbaviť aj po 45-tke! Stačí dodržiavať tieto zásady
vysetrenie.sk
POSLEDNÉ hodiny života vyzerajú
POSLEDNÉ hodiny života vyzerajú úplne inak, než si myslíte: TIETO signály mnohých prekvapia! Spoznáte ich?
Zaujímavosti

Dobré správy

Rýchlejšie cestovanie po Slovensku:
Rýchlejšie cestovanie po Slovensku: Pozrite si prehľad zmien, nová povinnosť na trase do Česka
Domáce
Zapojte sa do súťaže
ADVENTNÝ KALENDÁR Láka vás Kali, Kontrafakt, Iné Kafe či niečo iné? Vyhrať voucher môžete aj vy
Domáce
FOTO Luca Brassi ukradol a
Neuveríte, čo spravil! Slovenský raper ukradol a podpálil auto kvôli tomuto?
Domáce
Využite na cestovanie vlakovú
Slováci, pozor! Zmeny prichádzajú už čoskoro, pozrite si prehľad najdôležitejších noviniek
Domáce

Ekonomika

Prichádza rodičovský dôchodok v novej podobe: Na aké sumy sa môžu seniori tešiť? (kalkulačka)
Prichádza rodičovský dôchodok v novej podobe: Na aké sumy sa môžu seniori tešiť? (kalkulačka)
Chystajú sa veľké zmeny v účtovaní elektriny: Šetriť sa oplatí viac ako doteraz, čo sa mení? (príklady)
Chystajú sa veľké zmeny v účtovaní elektriny: Šetriť sa oplatí viac ako doteraz, čo sa mení? (príklady)
Ruský rozpočet narazil na realitu: Príjmy z ropy a plynu sa rekordne prepadli, deficit sa nafúkol o 1000 percent!
Ruský rozpočet narazil na realitu: Príjmy z ropy a plynu sa rekordne prepadli, deficit sa nafúkol o 1000 percent!
Nové auto namiesto vysedávania na kávičke? Vyrátajte si, o aký majetok prichádzate kvôli drobným výdavkom (kalkulačka)
Nové auto namiesto vysedávania na kávičke? Vyrátajte si, o aký majetok prichádzate kvôli drobným výdavkom (kalkulačka)

Varenie a recepty

Kokosové fúkané rohlíčky
Kokosové fúkané rohlíčky
Vianočné koláčiky, chutnejšie ako linecké pečivo
Vianočné koláčiky, chutnejšie ako linecké pečivo
Sladké mandarínky: Ako ich vybrať a vyhnúť sa kyslým s kôstkami
Sladké mandarínky: Ako ich vybrať a vyhnúť sa kyslým s kôstkami
Rady a tipy
Tradičné žĺtkové rezy: Recept na vianočnú klasiku
Tradičné žĺtkové rezy: Recept na vianočnú klasiku
Koláče a torty

Šport

VIDEO Dvojbodový Slafkovský režíroval výhru Montrealu, Devils s Nemcom schytali doma osmičku
VIDEO Dvojbodový Slafkovský režíroval výhru Montrealu, Devils s Nemcom schytali doma osmičku
Zostrihy NHL
VIDEO Sklamaní fanúšikovia odchádzali už po prvom polčase, Weiss st.: Odovzdaný výkon
VIDEO Sklamaní fanúšikovia odchádzali už po prvom polčase, Weiss st.: Odovzdaný výkon
Konferenčná liga
VIDEO Slovan stráca nádej na postup: Po podpriemernom výkone odchádza zo Skopje s nulou
VIDEO Slovan stráca nádej na postup: Po podpriemernom výkone odchádza zo Skopje s nulou
Konferenčná liga
Lotyši vyhrali hladko nad Nórmi: Zabojujú proti Slovensku o prvenstvo na turnaji
Lotyši vyhrali hladko nad Nórmi: Zabojujú proti Slovensku o prvenstvo na turnaji
Reprezentácia

Auto-moto

D1 pri Bratislave toho roku naposledy uzavrú. Pripravte sa na kolóny
D1 pri Bratislave toho roku naposledy uzavrú. Pripravte sa na kolóny
Doprava
Najrýchlejší Golf GTI už kúpite aj na Slovensku. Edition 50 má čo ponúknuť
Najrýchlejší Golf GTI už kúpite aj na Slovensku. Edition 50 má čo ponúknuť
Novinky
Detská dopravná nadácia tento rok podporila 37 detí obetí dopravných nehôd
Detská dopravná nadácia tento rok podporila 37 detí obetí dopravných nehôd
Správy
Ktoré značky stavajú dlhodobo najmenej spoľahlivé autá? Tento rebríček prekvapí!
Ktoré značky stavajú dlhodobo najmenej spoľahlivé autá? Tento rebríček prekvapí!
Novinky

Kariéra a motivácia

Vianočná firemná kultúra, ktorá nesklame: Ako spraviť decembrové akcie inkluzívne a pritom nezruinovať rozpočet
Vianočná firemná kultúra, ktorá nesklame: Ako spraviť decembrové akcie inkluzívne a pritom nezruinovať rozpočet
Pracovné prostredie
Koncoročné hodnotenia zamestnancov, ktoré menia pravidlá hry: prečo už samotné KPI nestačia
Koncoročné hodnotenia zamestnancov, ktoré menia pravidlá hry: prečo už samotné KPI nestačia
Trendy na trhu práce
Tiché odchádzanie a tiché prepúšťanie. Pravda o tom, ako firmy riešili stagnáciu výkonu na konci roka
Tiché odchádzanie a tiché prepúšťanie. Pravda o tom, ako firmy riešili stagnáciu výkonu na konci roka
Pracovné prostredie
Decembrový syndróm: Toto vám o ňom v práci nik nepovie, no týka sa väčšiny z nás
Decembrový syndróm: Toto vám o ňom v práci nik nepovie, no týka sa väčšiny z nás
Prostredie práce

Technológie

Učebnice čaká veľká zmena: Vnútro Zeme nie je pevná guľa železa. Vedci odhalili skrytý stav hmoty v jadre
Učebnice čaká veľká zmena: Vnútro Zeme nie je pevná guľa železa. Vedci odhalili skrytý stav hmoty v jadre
Veda a výskum
POZOR! Objavil sa nový phishing „Spiderman“, ktorý klonuje desiatky európskych bánk vrátane našich bez jedinej chyby
POZOR! Objavil sa nový phishing „Spiderman“, ktorý klonuje desiatky európskych bánk vrátane našich bez jedinej chyby
Bezpečnosť
AKTUÁLNE: Android telefóny trápi nový ransomvér DroidLock. Dokáže ťa odfotiť, ukradnúť heslá a úplne zablokovať zariadenie
AKTUÁLNE: Android telefóny trápi nový ransomvér DroidLock. Dokáže ťa odfotiť, ukradnúť heslá a úplne zablokovať zariadenie
Bezpečnosť
Moskva znervóznela, Zelenskyj potvrdil prelomovú zbraň. Žiadne obmedzenia Západu, Ukrajina nasadila balistickú raketu Sapsan
Moskva znervóznela, Zelenskyj potvrdil prelomovú zbraň. Žiadne obmedzenia Západu, Ukrajina nasadila balistickú raketu Sapsan
Armádne technológie

Bývanie

Tomu sa hovorí súkromie! Štvorčlenná rodina sa pred ruchom sveta ukrýva v divokom lese, za susedov majú len stromy
Tomu sa hovorí súkromie! Štvorčlenná rodina sa pred ruchom sveta ukrýva v divokom lese, za susedov majú len stromy
Korene ríbezlí a malín vysteľte touto zmesou, perfektne chráni pred mrazom, radí záhradník. Ako správne zimovať dreviny?
Korene ríbezlí a malín vysteľte touto zmesou, perfektne chráni pred mrazom, radí záhradník. Ako správne zimovať dreviny?
Roky v cudzine vymenili za rodisko a samotu pri lese. V dome pri Blatne cítiť vidieckosť aj horskú idylku
Roky v cudzine vymenili za rodisko a samotu pri lese. V dome pri Blatne cítiť vidieckosť aj horskú idylku
Tieto chyby robia ľudia pri rekonštrukciách najčastejšie a strácajú čas a peniaze. Aké problémy si spôsobujeme sami?
Tieto chyby robia ľudia pri rekonštrukciách najčastejšie a strácajú čas a peniaze. Aké problémy si spôsobujeme sami?

Pre kutilov

Ako predísť vŕzganiu a praskaniu suchej podlahy: Správny postup realizácie a najčastejšie chyby, ktorým sa vyhnúť
Ako predísť vŕzganiu a praskaniu suchej podlahy: Správny postup realizácie a najčastejšie chyby, ktorým sa vyhnúť
Stavba
Z veľkej jamy v záhrade vyrástla nádherná letná terasa s pivnicou. Tomáš prezradil, ako ju postavil a koľko ho stála
Z veľkej jamy v záhrade vyrástla nádherná letná terasa s pivnicou. Tomáš prezradil, ako ju postavil a koľko ho stála
Dvor a záhrada
Ako urobiť kysnuté cesto? Spoľahlivý recept, ktorý poslúži pre mnohé tradičné koláče
Ako urobiť kysnuté cesto? Spoľahlivý recept, ktorý poslúži pre mnohé tradičné koláče
Recepty
Ako mať elektrinu mimo siete a stať sa energeticky nezávislým? Existujú 3 šikovné riešenia
Ako mať elektrinu mimo siete a stať sa energeticky nezávislým? Existujú 3 šikovné riešenia
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Diana Kačurová a Janko Ďurica prekvapili fanúšikov nádhernou správou: Čakajú ďalšie bábätko
Slovenské celebrity
Diana Kačurová a Janko Ďurica prekvapili fanúšikov nádhernou správou: Čakajú ďalšie bábätko
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Parlament má za sebou
Domáce
Parlament má za sebou noc, ktorá sa smutne zapíše do histórie: Bitka, nadávky, prostredník, urážky a tiež alkohol!
Slovák Erik s manželkou
Domáce
NEPOCHOPITEĽNÁ vražda manželky a dieťaťa: Erikovi rodičia prezradili nezverejnené DETAILY jeho života! EMOTÍVNE slová
Slayáda vo Voderadoch je
Domáce
Slayáda vo Voderadoch je jasný podvod: Rozkrádajú nás ako šmelinári, rozhorčil sa nad vládou Truban
Volodymyr Zelenskyj a Donald
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Napätie okolo podpory Ukrajiny: USA frustrované z pomalého pokroku, váhajú s rokovaniami

Ďalšie zo Zoznamu