Skrúcaný si vymyslel vlastný ALKOHOL, pôjde o LIMITKU: Unikli prvé fotky vzácneho destilátu!

BRATISLAVA - Štefan Skrúcaný sa po rokoch pred kamerou púšťa do úplne novej výzvy a rozhodol sa ísť cestou, ktorú by od neho čakal málokto – no vlastne… keď si spomeniete na jeho ikonické postavy „pod parou“, možno vám to začne dávať zmysel.
Števo Skrúcaný začína nový biznis: Slováci sa za tým pôjdu potrhať! Diera na trhu?
Zaujímavé však je, že sám alkohol prakticky nepije a dodáva, že opitý bol možno dvakrát v živote. Napriek tomu má k alkoholu prekvapivo blízko – aspoň profesionálne a na jeho legendárne scénky, kde stvárňuje ľudí v opitom stave nemožno zabudnúť. „Práve preto, že som bol opitý iba dva–tri krát v živote, tak sa mi vždy ušlo miesto šoféra, keď sme chodili na zájazdy s chalanmi… Videl som, ako sa cestou z vystúpenia menia, a tak som si to mohol naštudovať. Častokrát využívam momenty z môjho kolegu, alebo niekedy len človeka, ktorého som stretol v krčme,“ prezrádza o svojich legendárnych scénkach.
Najmä tí, ktorí ho sprevádzali kariérou a ďalší fajnšmekri by mali rozhodne ochutnať štyri ponúkané veľmi kvalitné druhy alkoholu, ktorý Skrúcaný predstaví v limitovanej edícii 1500 kusov. A čo si Števo dá, keď si predsa len naleje? „Mám rád chute domoviny vo všetkých podobách a možno niečomu takému by som sa rád venoval,“ hovorí. A hoci sa celý rozhovor niesol v duchu tajomstva, Skrúcaný napokon predsa len naznačil viac, než chcel. Na toto sa už čoskoro môžeme tešiť... a pozrite na tie fľaše, wau!
