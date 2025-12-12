Piatok12. december 2025, meniny má Otília, zajtra Lucia

MIMORIADNY ONLINE Napätie okolo podpory Ukrajiny: USA frustrované z pomalého pokroku, váhajú s rokovaniami

Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump. Zobraziť galériu (4)
Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump. (Zdroj: SITA/AP/Efrem Lukatsky, SITA/AP/Alex Brandon)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR, ČTK

WASHINGTON/KYJEV - Spojené štáty stále zvažujú, či vyšlú svojho zástupcu na víkendové rokovanie o Ukrajine, ktoré sa očakáva v Paríži. Podľa agentúry Reuters to povedal v noci na dnes SEČ americký prezident Donald Trump. Podľa neho bude záležať na tom, či bude šanca na úspech rokovania. Rokovania sa pravdepodobne budú týkať návrhu Spojených štátov na ukončenie vojny na Ukrajine. Situáciu sledujeme ONLINE.

Naživo z Ukrajiny

ONLINE

6:08 Americký prezident Trump je „mimoriadne frustrovaný“ Ruskom a Ukrajinou uprostred prebiehajúceho úsilia o ukončenie vojny, uviedla hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová. Leavittová to povedala počas tlačovej konferencie 11. decembra v odpovedi na otázku, či sa Spojené štáty počas nadchádzajúceho víkendu zúčastnia rokovaní s ukrajinskými a európskymi partnermi. Povedala, že zatiaľ nebolo prijaté žiadne rozhodnutie.

 

USA zvažujú, či vyslať zástupcov na rokovania o Ukrajine v Európe, povedal Trump

Spojené štáty stále zvažujú, či vyšlú svojho zástupcu na víkendové rokovanie o Ukrajine, ktoré sa očakáva v Paríži. Podľa agentúry Reuters to povedal v noci na dnes SEČ americký prezident Donald Trump. Podľa neho bude záležať na tom, či bude šanca na úspech rokovania. Rokovania sa pravdepodobne budú týkať návrhu Spojených štátov na ukončenie vojny na Ukrajine.

"Sobotňajšieho rokovania v Európe sa zúčastníme, ak sa budeme domnievať, že je dobrá šanca na úspech," uviedol Trump. Už vo štvrtok Biely dom uviedol, že americký prezident je veľmi otrávený postupom oboch strán a že sa Spojené štáty odmietajú zúčastňovať bezvýsledných rokovaní.

Donald Trump
Zobraziť galériu (4)
Donald Trump  (Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci)

Spojené štáty, Ukrajina a európske krajiny, ktoré podporujú Kyjev, vedú v posledných týždňoch rokovania na rôznych úrovniach, ktoré podnietili americký návrh na zastavenie ruskej vojny na Ukrajine. Podľa informácií tlače pôvodný americký návrh doznal zmien.

V stredu Ukrajina zaslala Spojeným štátom svoj upravený text. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok označil za hlavné sporné body v rokovaniach s Američanmi budúce postavenie Donbasu a tiež Záporožské jadrové elektrárne, ktorú teraz okupujú ruské vojská. K eventuálnym územným ústupkom by sa podľa neho mal vyjadriť ukrajinský ľud v referende či voľbách.

Fico uviedol, že na summite EÚ nepodporí financovanie vojenských výdavkov Kyjeva

Slovensko na nadchádzajúcom summite Európskej únie nepodporí žiadne riešenie, ktoré by financovalo vojenské výdavky Ukrajiny, oznámil dnes slovenský premiér Robert Fico v slovenskom parlamente, kde prečítal svoj list adresovaný predsedovi Európskej rady Antóniovi Costovi. Ukrajina sa s pomocou Západu štvrtým rokom bráni ruskej agresii. "Slovensko nebude súčasťou plánov, ktoré len predlžujú utrpenie a zabíjanie," uviedol Fico.

Summit, ktorý má riešiť naliehavé finančné potreby Ukrajiny v rokoch 2026 a 2027, sa začne vo štvrtok 18. decembra. Česko by mal zastupovať novovymenovaný premiér Andrej Babiš. Summit bude mať na výber z dvoch možností riešenie, ktoré navrhla Európska komisia. Prvou je pôžička od Európskej únie, druhou reparačná pôžička zabezpečená zmrazenými ruskými aktívami v EÚ.

Fico v liste Costovi napísal, že na summite nepodporí "žiadne riešenie finančných potrieb Ukrajiny, ktoré by zahŕňalo krytie vojenských výdavkov Ukrajiny na nasledujúce roky". Zároveň zdôraznil, že ako dôsledný zástanca mierovej politiky nemôže hlasovať za predlžovanie vojny poskytnutím desiatok miliárd eur na vojenské výdavky. Upozornil, že použitie zmrazených ruských aktív "môže priamo ohroziť americké mierové úsilie, ktoré priamo počíta s použitím týchto zdrojov na obnovu Ukrajiny".

predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) na tlačovej konferencii po výjazdovom rokovaní vlády SR v obci Vyšný Orlík
Zobraziť galériu (4)
predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) na tlačovej konferencii po výjazdovom rokovaní vlády SR v obci Vyšný Orlík  (Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková)

Slovenská vláda je podľa Fica "solídny a solidárny hráč", ktorý pomáha Ukrajine v mnohých oblastiach, vrátane dodávok elektriny a plynu, zásielkami humanitárnej pomoci a tiež jasnou podporou pre vstup krajiny do EÚ. Ale formulovaním jasných postojov chce vylúčiť akékoľvek nedorozumenie či neoprávnené očakávania, že dĺžka summitu môže zmeniť slovenský postoj. "Nemôžem podporiť a ani pod žiadnym tlakom nepodporím žiadne riešenie na podporu vojenských výdavkov Ukrajiny, na ktorom by sa mala podieľať Slovenská republika," zdôraznil.

Fico výhrady k financovaniu obrany Ukrajiny vznáša opakovane. Na začiatku októbra v televíznej diskusii vyhlásil, že cieľom slovenskej vlády nie je porážka Ruska. "Nie je cieľom zahraničnej politiky Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky, ktorej som premiérom, porážka Ruskej federácie. Naším cieľom je, aby sa vojna na Ukrajine skončila čo najrýchlejšie. To sú Slovania, ktorí sa navzájom zabíjajú. Vojna nie je žiadne riešenie," uviedol Fico.

Slovenský premiér, podobne ako jeho maďarský kolega Viktor Orbán, dlhodobo kritizuje sankcie EÚ proti Rusku za jeho pokračujúcu agresiu voči Ukrajine a kritizuje aj vojenskú pomoc Kyjevu. Súčasná Ficova vláda po svojom predvlaňajšom nástupe do úradu rozhodla o zastavení dodávok zbraní a vojenského materiálu zo štátnych zásob na Ukrajinu, umožnila však pokračovanie komerčných dodávok.

Viac o téme: VojnaRuskoVladimir PutinUkrajinaVolodymyr Zelenskyj
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Podpredseda vlády SR a
Premiér nepodporí žiadnu pomoc v súvislosti s vojenskými výdavkami pre Ukrajinu
Domáce
Veľký dronový útok Ukrajiny
MOHUTNÝ útok na Rusko, Ukrajina vyslala takmer 300 dronov: Letiská v Moskve zostali paralyzované! Ľudia spali na zemi
Zahraničné
Rozhovor medzi Trumpom a
Rozhovor medzi Trumpom a európskymi lídrami: Padli tvrdé slová! Išlo o Ukrajinu
Zahraničné
FOTO Ukrajinský zástupca pri OSN
TVRDÝ odkaz Ukrajiny smerom k Putinovi: Nie sme na vianočných trhoch, dostanete akurát tak figu borovú!
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Upútavka na seriál Dotyk života 2
Upútavka na seriál Dotyk života 2
Prominenti
Upútavka na reláciu História chutí
Upútavka na reláciu História chutí
Prominenti
Slayáda vo Voderadoch je podľa Trubana jasný podvod a vládnych predstaviteľov označil za šmelinárov
Slayáda vo Voderadoch je podľa Trubana jasný podvod a vládnych predstaviteľov označil za šmelinárov
Správy

Domáce správy

Rýchlejšie cestovanie vlakom po
Rýchlejšie cestovanie vlakom po Slovensku: Diaľková doprava sa mení aj na trasách do zahraničia
Domáce
Exkluzívne Slovák Erik s manželkou
NEPOCHOPITEĽNÁ vražda manželky a dieťaťa: Erikovi rodičia prezradili nezverejnené DETAILY jeho života! EMOTÍVNE slová
Domáce
VIDEOROZHOVOR Slayáda vo Voderadoch je
Slayáda vo Voderadoch je jasný podvod: Rozkrádajú nás ako šmelinári, rozhorčil sa nad vládou Truban
Domáce
Dôležitá zmena: Mestá vítajú prísnejšie tresty za opakované krádeže, očakávajú vyššiu bezpečnosť
Dôležitá zmena: Mestá vítajú prísnejšie tresty za opakované krádeže, očakávajú vyššiu bezpečnosť
Bratislava

Zahraničné

Thajský premiér Anutin Charnvirakul
Thajský kráľ súhlasil s rozpustením parlamentu: Uskutočnia sa predčasné voľby
Zahraničné
Obhajkyne Kathryn Nester (vľavo)
Muž obvinený z vraždy aktivistu Kirka sa prvýkrát osobne dostavil pred súd
Zahraničné
Ilustračné foto
Juhokórejského kryptomenového magnáta Do Kwona v USA odsúdili na 15 rokov
Zahraničné
Ilustračné foto
Republikánski senátori v Indiane odmietli prekreslenie volebných okrskov
Zahraničné

Prominenti

Helena Vondráčková
Vondráčková o SVOJEJ vianočnej rozprávke: Keď Šílene smutnú princeznú pozerá dnes… Jedna vec ju teší!
Domáci prominenti
TAJNOSTI promi páru: Ďalší
TAJNOSTI promi páru: Ďalší ROZCHOD v šoubiznise a... Známy markizák má už NOVÚ frajerku?
Domáci prominenti
Najprv veľká láska, potom
Najprv veľká láska, potom peklo: Česká herečka sa musela rozviesť... Dcéry sa otca báli!
Osobnosti
FOTO Adriana Novakov v seriáli
Herečka z Dunaja predviedla telo snov: Šteklivé zábery v čipkovanej sexi bielizni!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

YouTuber objavil niečo NEPOCHOPITEĽNÉ
YouTuber objavil niečo NEPOCHOPITEĽNÉ v Antarktíde: Vedci majú JASNÝ ODKAZ! Konšpirácie sa množia
Zaujímavosti
Tajomstvo ženského ORGAZMU odhalené:
Tajomstvo ženského ORGAZMU odhalené: Vedci potvrdili, čo squirting v skutočnosti je! PRAVDA vás poriadne znechutí
Zaujímavosti
Pneumatiky okolo brucha sa
Pneumatiky okolo brucha sa dá zbaviť aj po 45-tke! Stačí dodržiavať tieto zásady
vysetrenie.sk
POSLEDNÉ hodiny života vyzerajú
POSLEDNÉ hodiny života vyzerajú úplne inak, než si myslíte: TIETO signály mnohých prekvapia! Spoznáte ich?
Zaujímavosti

Dobré správy

Rýchlejšie cestovanie vlakom po
Rýchlejšie cestovanie vlakom po Slovensku: Diaľková doprava sa mení aj na trasách do zahraničia
Domáce
Zapojte sa do súťaže
ADVENTNÝ KALENDÁR Láka vás Kali, Kontrafakt, Iné Kafe či niečo iné? Vyhrať voucher môžete aj vy
Domáce
FOTO Luca Brassi ukradol a
Neuveríte, čo spravil! Slovenský raper ukradol a podpálil auto kvôli tomuto?
Domáce
Využite na cestovanie vlakovú
Slováci, pozor! Zmeny prichádzajú už čoskoro, pozrite si prehľad najdôležitejších noviniek
Domáce

Ekonomika

Prichádza rodičovský dôchodok v novej podobe: Na aké sumy sa môžu seniori tešiť? (kalkulačka)
Prichádza rodičovský dôchodok v novej podobe: Na aké sumy sa môžu seniori tešiť? (kalkulačka)
Chystajú sa veľké zmeny v účtovaní elektriny: Šetriť sa oplatí viac ako doteraz, čo sa mení? (príklady)
Chystajú sa veľké zmeny v účtovaní elektriny: Šetriť sa oplatí viac ako doteraz, čo sa mení? (príklady)
Ruský rozpočet narazil na realitu: Príjmy z ropy a plynu sa rekordne prepadli, deficit sa nafúkol o 1000 percent!
Ruský rozpočet narazil na realitu: Príjmy z ropy a plynu sa rekordne prepadli, deficit sa nafúkol o 1000 percent!
Nové auto namiesto vysedávania na kávičke? Vyrátajte si, o aký majetok prichádzate kvôli drobným výdavkom (kalkulačka)
Nové auto namiesto vysedávania na kávičke? Vyrátajte si, o aký majetok prichádzate kvôli drobným výdavkom (kalkulačka)

Varenie a recepty

Kokosové fúkané rohlíčky
Kokosové fúkané rohlíčky
Vianočné koláčiky, chutnejšie ako linecké pečivo
Vianočné koláčiky, chutnejšie ako linecké pečivo
Sladké mandarínky: Ako ich vybrať a vyhnúť sa kyslým s kôstkami
Sladké mandarínky: Ako ich vybrať a vyhnúť sa kyslým s kôstkami
Rady a tipy
Tradičné žĺtkové rezy: Recept na vianočnú klasiku
Tradičné žĺtkové rezy: Recept na vianočnú klasiku
Koláče a torty

Šport

VIDEO Dvojbodový Slafkovský režíroval výhru Montrealu, Devils s Nemcom schytali doma osmičku
VIDEO Dvojbodový Slafkovský režíroval výhru Montrealu, Devils s Nemcom schytali doma osmičku
Zostrihy NHL
VIDEO Sklamaní fanúšikovia odchádzali už po prvom polčase, Weiss st.: Odovzdaný výkon
VIDEO Sklamaní fanúšikovia odchádzali už po prvom polčase, Weiss st.: Odovzdaný výkon
Konferenčná liga
VIDEO Slovan stráca nádej na postup: Po podpriemernom výkone odchádza zo Skopje s nulou
VIDEO Slovan stráca nádej na postup: Po podpriemernom výkone odchádza zo Skopje s nulou
Konferenčná liga
Lotyši vyhrali hladko nad Nórmi: Zabojujú proti Slovensku o prvenstvo na turnaji
Lotyši vyhrali hladko nad Nórmi: Zabojujú proti Slovensku o prvenstvo na turnaji
Reprezentácia

Auto-moto

Najrýchlejší Golf GTI už kúpite aj na Slovensku. Edition 50 má čo ponúknuť
Najrýchlejší Golf GTI už kúpite aj na Slovensku. Edition 50 má čo ponúknuť
Novinky
Detská dopravná nadácia tento rok podporila 37 detí obetí dopravných nehôd
Detská dopravná nadácia tento rok podporila 37 detí obetí dopravných nehôd
Správy
Ktoré značky stavajú dlhodobo najmenej spoľahlivé autá? Tento rebríček prekvapí!
Ktoré značky stavajú dlhodobo najmenej spoľahlivé autá? Tento rebríček prekvapí!
Novinky
Historické autá sú romantika, až kým nebrzdíte. Vyskúšal som si 6 veteránov Škoda
Historické autá sú romantika, až kým nebrzdíte. Vyskúšal som si 6 veteránov Škoda
Veterány

Kariéra a motivácia

Koncoročné hodnotenia zamestnancov, ktoré menia pravidlá hry: prečo už samotné KPI nestačia
Koncoročné hodnotenia zamestnancov, ktoré menia pravidlá hry: prečo už samotné KPI nestačia
Trendy na trhu práce
Tiché odchádzanie a tiché prepúšťanie. Pravda o tom, ako firmy riešili stagnáciu výkonu na konci roka
Tiché odchádzanie a tiché prepúšťanie. Pravda o tom, ako firmy riešili stagnáciu výkonu na konci roka
Pracovné prostredie
Decembrový syndróm: Toto vám o ňom v práci nik nepovie, no týka sa väčšiny z nás
Decembrový syndróm: Toto vám o ňom v práci nik nepovie, no týka sa väčšiny z nás
Prostredie práce
Koniec rozdielom v odmeňovaní? Nový zákon prinesie veľké zmeny pre firmy aj zamestnancov!
Koniec rozdielom v odmeňovaní? Nový zákon prinesie veľké zmeny pre firmy aj zamestnancov!
Aktuality

Technológie

POZOR! Objavil sa nový phishing „Spiderman“, ktorý klonuje desiatky európskych bánk vrátane našich bez jedinej chyby
POZOR! Objavil sa nový phishing „Spiderman“, ktorý klonuje desiatky európskych bánk vrátane našich bez jedinej chyby
Bezpečnosť
AKTUÁLNE: Android telefóny trápi nový ransomvér DroidLock. Dokáže ťa odfotiť, ukradnúť heslá a úplne zablokovať zariadenie
AKTUÁLNE: Android telefóny trápi nový ransomvér DroidLock. Dokáže ťa odfotiť, ukradnúť heslá a úplne zablokovať zariadenie
Bezpečnosť
Moskva znervóznela, Zelenskyj potvrdil prelomovú zbraň. Žiadne obmedzenia Západu, Ukrajina nasadila balistickú raketu Sapsan
Moskva znervóznela, Zelenskyj potvrdil prelomovú zbraň. Žiadne obmedzenia Západu, Ukrajina nasadila balistickú raketu Sapsan
Armádne technológie
Adobe uzatvára spoluprácu s OpenAI: V ChatGPT dostaneš zadarmo profesionálne grafické nástroje, ktoré môžeš ovládať prirodzenou rečou
Adobe uzatvára spoluprácu s OpenAI: V ChatGPT dostaneš zadarmo profesionálne grafické nástroje, ktoré môžeš ovládať prirodzenou rečou
Aplikácie a hry

Bývanie

Tomu sa hovorí súkromie! Štvorčlenná rodina sa pred ruchom sveta ukrýva v divokom lese, za susedov majú len stromy
Tomu sa hovorí súkromie! Štvorčlenná rodina sa pred ruchom sveta ukrýva v divokom lese, za susedov majú len stromy
Korene ríbezlí a malín vysteľte touto zmesou, perfektne chráni pred mrazom, radí záhradník. Ako správne zimovať dreviny?
Korene ríbezlí a malín vysteľte touto zmesou, perfektne chráni pred mrazom, radí záhradník. Ako správne zimovať dreviny?
Roky v cudzine vymenili za rodisko a samotu pri lese. V dome pri Blatne cítiť vidieckosť aj horskú idylku
Roky v cudzine vymenili za rodisko a samotu pri lese. V dome pri Blatne cítiť vidieckosť aj horskú idylku
Tieto chyby robia ľudia pri rekonštrukciách najčastejšie a strácajú čas a peniaze. Aké problémy si spôsobujeme sami?
Tieto chyby robia ľudia pri rekonštrukciách najčastejšie a strácajú čas a peniaze. Aké problémy si spôsobujeme sami?

Pre kutilov

Ako predísť vŕzganiu a praskaniu suchej podlahy: Správny postup realizácie a najčastejšie chyby, ktorým sa vyhnúť
Ako predísť vŕzganiu a praskaniu suchej podlahy: Správny postup realizácie a najčastejšie chyby, ktorým sa vyhnúť
Stavba
Z veľkej jamy v záhrade vyrástla nádherná letná terasa s pivnicou. Tomáš prezradil, ako ju postavil a koľko ho stála
Z veľkej jamy v záhrade vyrástla nádherná letná terasa s pivnicou. Tomáš prezradil, ako ju postavil a koľko ho stála
Dvor a záhrada
Ako urobiť kysnuté cesto? Spoľahlivý recept, ktorý poslúži pre mnohé tradičné koláče
Ako urobiť kysnuté cesto? Spoľahlivý recept, ktorý poslúži pre mnohé tradičné koláče
Recepty
Ako mať elektrinu mimo siete a stať sa energeticky nezávislým? Existujú 3 šikovné riešenia
Ako mať elektrinu mimo siete a stať sa energeticky nezávislým? Existujú 3 šikovné riešenia
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najkrajšie vianočné stromčeky podľa interiérových dizajnérov: Ktorý štýl sa hodí k vášmu bývaniu?
Bývanie
Najkrajšie vianočné stromčeky podľa interiérových dizajnérov: Ktorý štýl sa hodí k vášmu bývaniu?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Slovák Erik s manželkou
Domáce
NEPOCHOPITEĽNÁ vražda manželky a dieťaťa: Erikovi rodičia prezradili nezverejnené DETAILY jeho života! EMOTÍVNE slová
Slayáda vo Voderadoch je
Domáce
Slayáda vo Voderadoch je jasný podvod: Rozkrádajú nás ako šmelinári, rozhorčil sa nad vládou Truban
Volodymyr Zelenskyj a Donald
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Napätie okolo podpory Ukrajiny: USA frustrované z pomalého pokroku, váhajú s rokovaniami
Sergej Šojgu
Zahraničné
Šojgu si nebral servítky: Vyslovil TOTO varovanie: Na východe sa nám množia embryá NATO

Ďalšie zo Zoznamu