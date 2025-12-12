MIMORIADNY ONLINE Napätie okolo podpory Ukrajiny: USA frustrované z pomalého pokroku, váhajú s rokovaniami

WASHINGTON/KYJEV - Spojené štáty stále zvažujú, či vyšlú svojho zástupcu na víkendové rokovanie o Ukrajine, ktoré sa očakáva v Paríži. Podľa agentúry Reuters to povedal v noci na dnes SEČ americký prezident Donald Trump. Podľa neho bude záležať na tom, či bude šanca na úspech rokovania. Rokovania sa pravdepodobne budú týkať návrhu Spojených štátov na ukončenie vojny na Ukrajine. Situáciu sledujeme ONLINE.
6:08 Americký prezident Trump je „mimoriadne frustrovaný“ Ruskom a Ukrajinou uprostred prebiehajúceho úsilia o ukončenie vojny, uviedla hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová. Leavittová to povedala počas tlačovej konferencie 11. decembra v odpovedi na otázku, či sa Spojené štáty počas nadchádzajúceho víkendu zúčastnia rokovaní s ukrajinskými a európskymi partnermi. Povedala, že zatiaľ nebolo prijaté žiadne rozhodnutie.
USA zvažujú, či vyslať zástupcov na rokovania o Ukrajine v Európe, povedal Trump
"Sobotňajšieho rokovania v Európe sa zúčastníme, ak sa budeme domnievať, že je dobrá šanca na úspech," uviedol Trump. Už vo štvrtok Biely dom uviedol, že americký prezident je veľmi otrávený postupom oboch strán a že sa Spojené štáty odmietajú zúčastňovať bezvýsledných rokovaní.
Spojené štáty, Ukrajina a európske krajiny, ktoré podporujú Kyjev, vedú v posledných týždňoch rokovania na rôznych úrovniach, ktoré podnietili americký návrh na zastavenie ruskej vojny na Ukrajine. Podľa informácií tlače pôvodný americký návrh doznal zmien.
V stredu Ukrajina zaslala Spojeným štátom svoj upravený text. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok označil za hlavné sporné body v rokovaniach s Američanmi budúce postavenie Donbasu a tiež Záporožské jadrové elektrárne, ktorú teraz okupujú ruské vojská. K eventuálnym územným ústupkom by sa podľa neho mal vyjadriť ukrajinský ľud v referende či voľbách.
Fico uviedol, že na summite EÚ nepodporí financovanie vojenských výdavkov Kyjeva
Slovensko na nadchádzajúcom summite Európskej únie nepodporí žiadne riešenie, ktoré by financovalo vojenské výdavky Ukrajiny, oznámil dnes slovenský premiér Robert Fico v slovenskom parlamente, kde prečítal svoj list adresovaný predsedovi Európskej rady Antóniovi Costovi. Ukrajina sa s pomocou Západu štvrtým rokom bráni ruskej agresii. "Slovensko nebude súčasťou plánov, ktoré len predlžujú utrpenie a zabíjanie," uviedol Fico.
Summit, ktorý má riešiť naliehavé finančné potreby Ukrajiny v rokoch 2026 a 2027, sa začne vo štvrtok 18. decembra. Česko by mal zastupovať novovymenovaný premiér Andrej Babiš. Summit bude mať na výber z dvoch možností riešenie, ktoré navrhla Európska komisia. Prvou je pôžička od Európskej únie, druhou reparačná pôžička zabezpečená zmrazenými ruskými aktívami v EÚ.
Fico v liste Costovi napísal, že na summite nepodporí "žiadne riešenie finančných potrieb Ukrajiny, ktoré by zahŕňalo krytie vojenských výdavkov Ukrajiny na nasledujúce roky". Zároveň zdôraznil, že ako dôsledný zástanca mierovej politiky nemôže hlasovať za predlžovanie vojny poskytnutím desiatok miliárd eur na vojenské výdavky. Upozornil, že použitie zmrazených ruských aktív "môže priamo ohroziť americké mierové úsilie, ktoré priamo počíta s použitím týchto zdrojov na obnovu Ukrajiny".
Slovenská vláda je podľa Fica "solídny a solidárny hráč", ktorý pomáha Ukrajine v mnohých oblastiach, vrátane dodávok elektriny a plynu, zásielkami humanitárnej pomoci a tiež jasnou podporou pre vstup krajiny do EÚ. Ale formulovaním jasných postojov chce vylúčiť akékoľvek nedorozumenie či neoprávnené očakávania, že dĺžka summitu môže zmeniť slovenský postoj. "Nemôžem podporiť a ani pod žiadnym tlakom nepodporím žiadne riešenie na podporu vojenských výdavkov Ukrajiny, na ktorom by sa mala podieľať Slovenská republika," zdôraznil.
Fico výhrady k financovaniu obrany Ukrajiny vznáša opakovane. Na začiatku októbra v televíznej diskusii vyhlásil, že cieľom slovenskej vlády nie je porážka Ruska. "Nie je cieľom zahraničnej politiky Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky, ktorej som premiérom, porážka Ruskej federácie. Naším cieľom je, aby sa vojna na Ukrajine skončila čo najrýchlejšie. To sú Slovania, ktorí sa navzájom zabíjajú. Vojna nie je žiadne riešenie," uviedol Fico.
Slovenský premiér, podobne ako jeho maďarský kolega Viktor Orbán, dlhodobo kritizuje sankcie EÚ proti Rusku za jeho pokračujúcu agresiu voči Ukrajine a kritizuje aj vojenskú pomoc Kyjevu. Súčasná Ficova vláda po svojom predvlaňajšom nástupe do úradu rozhodla o zastavení dodávok zbraní a vojenského materiálu zo štátnych zásob na Ukrajinu, umožnila však pokračovanie komerčných dodávok.