Sisa Sklovska oslávila 60 vo veľkom štýle: 4 hodinová šou, 17 outfitov a takmer 100 hostí

BRATISLAVA - Sisa Sklovska na svoju 60-tku rozhodne nezabudne. Spevácka diva predviedla na Novej scéne ohromujúcu šou, ktorá trvala takmer štyri hodiny a počas nej stihla prestriedať 17 rôznych outfitov.
Celý čas spievala, tancovala a žiarila energiou, ktorá by strčila do vrecka aj mladšie hviezdy. Moderátor večera, fenomenálny Štefan Skrúcaný, sa postaral o dokonalú dramaturgiu a Sise navyše daroval prvú unikátnu fľašu svojej limitovanej Skrúcanej marhuľovice.
Na pódiu sa počas večera vystriedala plejáda hviezd, ktoré prišli Sise zagratulovať. Prítomní boli Helena Vondráčková, Tina, Igor Kmeťo ml., Cigánski diabli, Richard Rikkon, operný spevák Oto Klein, či Felix Slováček. Dokopy išlo o takmer 100 hostí, ktorí prišli Sklovskú podporiť a vzdať jej hold. Čestné miesto v lóži mal bývalý prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, ktorý si večer evidentne užíval s obdivom. Ale prišlo aj na slzy dojatia. Na záver veľkolepého koncertu Sklovskej zablahoželal jej manžel Juraj s obrovskou kyticou kvetov. Slová, ktoré jej povedal Sise vtisli slzy do očí. „Vždy mi pekne gratuluje po tých premiérach, ale túto reč, čo dal teraz, tak to ma dostalo. Je úžasné po 15 rokoch manželstva počuť taký prejav, také slová, také vyznanie," povedala pre Topky.sk speváčka, ktorú prišiel povzbudiť aj brat.
Po skončení šou nasledoval luxusný raut, kde sa stretli známe tváre ako majiteľka estetickej kliniky Alena Pallová, riaditeľka súťaže Miss Universe Silvia Lakatošová, fitnesska Zora Czoborová, módna návrhárka Jana Pištejová, spevák Otto Weiter, spevák a politik Dušan Jarjabek, bývalý riaditeľ Markízy a verejnoprávnej televízie Václav Mika, politička Romana Tabak a o vynikajúcu atmosféru sa postaral svojom vystúpením spevák Igor Kmeťo st. Hostia sa objímali, gratulovali a zabávali, pričom atmosféra večera bola priam neopakovateľná.
Večer bol dôkazom, že Sisa Sklovska patrí medzi najväčšie hviezdy slovenskej scény, a jej 60-tka bola oslavou života, priateľstva a nekompromisnej energie, ktorú rozdala všetkým prítomným.
