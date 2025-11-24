Sklovska to vie roztočiť: Neuveríte dokedy zvládla žúrovať! A slová manžela si zapamätá navždy

BRATISLAVA - Sisa Sklovska má štýl! Nedávno opäť ukázala, prečo jej titul „diva“ patrí právom. Svoje životné jubileum oslávila štvorhodinovým koncertom, ktorý sama nazvala „žúrkou storočia“. A podľa reakcií hostí to bolo na mieste!
Na pódiu sa v pesničkách vystriedali pop, šansón, muzikál, filmová hudba aj operetná klasika – presne ten mix, ktorý zo Sisy robí multižánrovú hviezdu. K emočnému vrcholu došlo v momente, keď sa Sise prihovoril jej manžel Juraj Lelkes, ktorý venoval svojej manželke krásne slová. „Je úžasné po 15 rokoch počuť od svojho manžela takýto prejav a takéto vyznanie.“
Celým večerom sprevádzal Štefan Skrúcaný, ktorý je pre Sisu rozhodne viac než kolega a bol pre ňu od samotného začiatku jasnou voľbou. „On je geniálny, práve preto som absolútne nerozmýšľala nad iným moderátorom,“ priznala bez váhania Sisa a jedným dychom dodáva. „My sa prežili neuveriteľné veci, poznáme sa 40 rokov.“
Po koncerte nasledovala párty, ktorá rozhodne stála za to a svedčí o tom aj fakt, že sa žúrovalo do pol šiestej ráno. Oslavu si nenechali ujsť mnohé známe osobnosti – od exprezidenta Ivana Gašparoviča, cez Felixa Slováčka, Janu Pištejovú, Romanu Tabak až po Cigánskych diablov, Zoru Czoborovú či Igora Kmeťa, ktorý svojmi piesňami zabával hostí. A najkrajší darček? Sisa v rozhovore prezradila, kto jej urobil najväčšiu radosť!