Severovýchod Japonska zasiahlo zemetrasenie o sile 6,7 stupňa: Vydali varovanie pred cunami

TOKIO - Severovýchod Japonska dnes zasiahlo ďalšie silné zemetrasenie. Sila otrasu bola podľa seizmickej agentúry EMSC 6,7 stupňa, rovnaký údaj uviedla aj Japonská meteorologická služba. Japonský úrad tiež vydal varovanie pred vlnou cunami, ktorá by mohla dosiahnuť výšku až jeden meter. Výstrahu po niekoľkých hodinách zrušil. Epicentrum zemetrasenia sa nachádza v mori.
Na začiatku tohto týždňa oblasť zasiahlo ešte silnejšie zemetrasenie. Sila otrasu bola 7,5 stupňa. Úrady zaznamenali niekoľko desiatok zranených. Seizmológovia pritom varovali, že môžu nastať ďalšie podobne silné či dokonca ešte silnejšie otrasy.
Úrady podľa agentúry Kjódó zaznamenali v prefektúroch Hokkaidó a Aomori vlny cunami vo výške 20 centimetrov. Zatiaľ nie sú hlásené obete ani výraznejšie škody. Podľa úradu pre jadrovú bezpečnosť ani jadrové zariadenia v oblasti nenahlásili problémy s prevádzkou.
Japonsko so 125 miliónmi obyvateľov ročne zažije asi 1500 otrasov, čo predstavuje 18 percent všetkých zemetrasení na svete, uviedla agentúra AFP. Krajina totiž leží v oblasti, ktorá je súčasťou takzvaného ohnivého kruhu, čo je pás okolo zlomových línií v Tichom oceáne s častým výskytom zemetrasenia a sopečných erupcií.