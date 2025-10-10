Aha, ako sa ZMENIL Otto Weiter: Túži byť stále mladým, pozri sa, čo PODSTÚPIL!

BRATISLAVA - Spevák Otto Weiter s manželkou Petrou patrili k mnohým, ktorí si nenechali ujsť krst knihy hudobníka Igora Kmeťa. Spevák prišiel podporiť svojho dlhoročného priateľa, no prezradil, že aj jeho čoskoro čaká veľkolepá novinka!
Na margo funky legendy mal Otto Weiter iba slová uznania. „Igor je môj kamarát už roky, ani nebudem hovoriť koľko. Je to čestný temperamentný chlap, tú muziku má v sebe, my ho máme radi,“ vyznal sa spevák. A v chválospevoch nezaostávala ani jeho manželka Petra: „Veľmi radi ho máme a mali sme tú česť niekoľkokrát spolu účinkovať, takže veľmi sme si to užili.“
Hoci má za sebou aj ťažšie obdobia, optimizmus mu nechýba. „Už mám prezývku, pretože pravidelne chodím na kontroly kvôli rakovine. Vždy, keď prichádzam k doktorovi, tak sa chytá za hlavu, že – Ježiši, zas je tu ten mimozemšťan,“ povedal so smiechom spevák, ktorý je dnes už z najhoršieho vonku a plný energie. Veľký podiel na jeho vitalite má podľa všetkého aj manželka Petra. „Robím, čo viem, ale my sa vzájomne o seba staráme a jeden druhého si strážime. Myslím, že to je vidieť,“ priznala. Čo sme si však nemohli nevšimnúť je aj vizuálna premena, ktorou spevák prešiel. Na toto sa dal nahovoriť?