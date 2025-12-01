Čimová po ODCHODE z Markízy: Už má NOVÝ DŽOB... Teraz moderuje TOTO!

BRATISLAVA - Televízia Markíza sa tento rok otriasala v základoch: Po tom, čo svoj odchod oznámil Viktor Vincze, nasledovali ho aj ďalšie známe tváre. Poslednou bola Zuzana Čimová, ktorá s Viktorom tvorila moderátorskú dvojicu. O tom, kam budú nasledovať jej ďalšie kroky, dlho mlčala. No teraz je to už jasné - toto je jej nový projekt!
Bola jednou z najznámejších tvárí spravodajstva na Markíze. Dvojica Viktor Vincze a Zuzana Čimová patrila k obľúbeným, no na prelome mája a júna prišiel šok - Vincze sa s televíziou rozlúčil dobrovoľne a krátko po ňom zmizla z obrazoviek aj jeho kolegyňa. Dlho sa nevedelo, čo sa deje, až v auguste vyšlo najavo, že Čimová podpísala dohodu o ukončení pracovného pomeru.
Dlho moderátorka nevedela, kam povedú jej ďalšie kroky. „Vždy som mala všetko nalinajkované, naplánované, premyslené a potom... som zrazu tu. Tak som si povedala, že asi ma toto má niekam doviesť - v zmysle neplánuj toľko, nechaj sa unášať tým, čo príde. A ja mám aj iné záujmy než prácu aktuálne, takže sa skôr sústredím na to a na seba,“ uviedla začiatkom októbra v šou Adela a Sajfa.
Odhalila tiež, že aktuálne študuje tretí ročník psychológie a do budúcna by si dokázala predstaviť vlastnú terapeutickú prax. A zdá sa, že vo svojej novej práci spojí roky praxe z médií s vedomosťami z vysokoškolského štúdia. Ako sa totiž ukázalo, Čimová je súčasťou nového projektu s názvom Silní rodičia, ktorí vznikol ako aktivita Neziskovej organizácie Slniečko.
Centrum Slniečko pomáha obetiam domáceho a sexuálneho násilia a Čimová v ich mene prinesie sériu rozhovorov s inšpiratívnymi rodičmi. Divákov čaká 7 rodín a 7 príbehov. Zaujímavosťou tiež je, že so spomínanou organizáciou spolupracuje aj iná exmarkizáčka - Lenka Šóošová. Dlhoročná tvár Telerána moderuje podcast s názvom Letíme za horizont s Kozmom, ktorý hravou formou učí deti rešpektu, tolerancii a bezpečnému správaniu.