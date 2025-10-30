Sexi Čimová po odchode z Markízy: Mikrofón vymenila za... wow, drsňáčka!

BRATISLAVA – Zuzana Čimová, ktorá bola dlhé roky tvárou markizáckeho hlavného spravodajstva, si po šokujúcom zemetrasení v Záhorskej Bystrici a turbulentnom období v televízii povedala dosť. Mikrofón vymenila za niečo úplne iné – boxerské rukavice
Moderátorka, ktorá sa kedysi predvádzala aj v rytme pole dance, sa naplno vrhla do športu. „Dnes bol pekný deň,“ napísala k nedávnej fotke z tréningu, ktorú zverejnila na sociálnych sieťach. A z jej energického úsmevu je jasné, že box je jej veľkou vášňou.
„Vždy som mala všetko nalinajkované, naplánované, premyslené… a potom som zrazu tu. Tak som si povedala, že asi ma toto má niekam doviesť – v zmysle neplánuj toľko, nechaj sa unášať tým, čo príde. A ja mám aj iné záujmy než prácu aktuálne, takže sa skôr sústredím na to a na seba,“ priznala Čimová.
Jedným z týchto záujmov je aj štúdium. Zuzana sa naplno venuje vysokej škole, kde ju čaká tretí ročník psychológie a písanie bakalárskej práce. Do budúcna by si dokonca vedela predstaviť vlastnú terapeutickú prax, pričom osobný rozvoj je pre ňu rovnako dôležitý ako šport.
Zuzka Čimová teda po odchode z Markízy rozhodne nezaháľa – medzi boxom, štúdiom a objavovaním samej seba našla nový životný rytmus, ktorý jej prináša radosť a energiu.
