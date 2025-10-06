ZNECHUTENÁ Čimová: Po ODCHODE z Markízy KONIEC s moderovaním?!

BRATISLAVA - Bývalá markizácka moderátorka Zuzana Čimová si svoje súkromie stráži, no tentoraz urobila výnimku. Po tom, čo spolu s Viktorom Vinczem nečakane skončila v Televíznych novinách, sa z obrazoviek vytratila bez jediného slova. Teraz však prehovorila a priznala, že moderovanie už možno nie je cesta, ktorou chce ísť.
Len pred pár mesiacmi bola jednou z najznámejších tvárí spravodajstva na Markíze. Dvojica Viktor Vincze a Zuzana Čimová patrila k obľúbeným, no na prelome mája a júna prišiel šok – Vincze sa s televíziou rozlúčil nedobrovoľne a krátko po ňom zmizla z obrazovky aj jeho kolegyňa. Dlho sa nevedelo, čo sa deje, až v auguste vyšlo najavo, že Čimová podpísala dohodu o ukončení pracovného pomeru.
Moderátorka teraz priznala, že celé dianie v televízii ju znechutilo. „Vždy som chcela robiť moderátorku, to som vedela. A ešte kým som pôsobila v rádiu, tak som viedla taký vnútorný boj so sebou, že kde to cítim viac komfortnejšie, a do poslednej chvíle som to vlastne nevedela, až potom sa situácie samé vykryštalizovali, že som zostala už len v telke,“ priznala brunetka v šou Adela a Sajfa. Čachre-machre, ako situáciu v Markíze opísala, ju ale donútili prehodnotiť, či vôbec ešte chce byť moderátorkou. „Stále to tak nejako figuruje v časopriestore okolo mňa, ale ja úplne neviem, úprimne. Naozaj už si nie som istá, že či je toto ono.“
Zuzana spätne zhodnotila, že ju viac bavilo vysielanie v Teleráne. „Určite som sa cítila komfortnejšie v Teleráne. To ma bavilo viac, ak to môžem úplne otvorene povedať. V zmysle toho, že komunikuješ s ľuďmi, stretávaš sa s nimi, je to živé, môžeš byť sám sebou. Má to, samozrejme, aj iné nevýhody – ranné vstávanie je pre mňa z dlhodobého hľadiska absolútne neudržateľné, ale áno, ak by táto ponuka neprišla, ja by som radšej zotrvala v tom Teleráne ešte oveľa dlhšie,“ priznala. Televízne noviny brala ako veľkú výzvu, no ukázalo sa, že sen sa postupne zmenil na sklamanie.