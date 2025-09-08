VÝPOVEĎ po rokoch v Televíznych novinách: Moderátorka PRVÝKRÁT prehovorila o konci v Markíze!

BRATISLAVA - Televízia Markíza sa v posledných mesiacoch otriasala v základoch. Po tom, čo svoj odchod oznámil Viktor Vincze, nasledovali ho aj ďalšie známe tváre. Poslednou bola Zuzana Čimová, ktorá s Viktorom tvorila moderátorskú dvojicu. A teraz sa k svojmu konci v Záhorskej Bystrici prvýkrát vyjadrila!
Koncom mája televízia Markíza náhle stiahla Viktora Vinczeho a Zuzanu Čimovú z Televíznych novín a namiesto toho im ponúkla nový projekt s názvom TN live. Podľa slov moderátora však išlo o nevýhodný kšeft, a tak ho neprijal, na čo Markíza odpovedala výpoveďou. Po ňom postupne poodchádzali ďalšie dlhoročné tváre večerného spravodajstva.
Redaktorka Kajtárova v Kovačičovej 360-ke: Prehovorila o VÝPOVEDI v Markíze... Množstvo výhovoriek!
Čo bude ďalej so Zuzanou však nebolo jasné. Moderátorka o svojich ďalších krokoch mlčala, no z obrazoviek sa stiahla v rovnakom čase ako Viktor a počuť o nej viac nebolo. V auguste sa potom na verejnosť dostala informácia, že podpísala dohodu o ukončení pracovného pomeru. No a počkala si ďalší mesiac, aby sa k týmto správam verejne vyjadrila.
„Nie je dôvod báť sa konca. Koniec je len prirodzená časť cesty. Jedna z najzlomovejších etáp môjho života je symbolicky na konci. Skutočný koniec však prišiel pred pár mesiacmi. Prišiel v čase, kedy sa v 21. storočí potýkame s otázkou cenzúry v najsledovanejšom médiu v krajine, ktoré svoju objektivitu vždy čestne hájilo. Princípov, ktoré popierajú všetko doteraz fungujúce, zlosťou či úmyselným odstraňovaním nepohodlných ľudí. Prišiel v čase, kedy férovosť a spravodlivosť vystriedala arogancia moci a amorálnosť,“ napísala v príspevku na sociálnej sieti Instagram.
„Aj napriek času, ktorý mi bol Televízou Markíza poskytnutý, to nebolo ťažké rozhodovanie. V situáciách, ktoré sú buď biele, alebo čierne, sa z môjho pohľadu rozhoduje jednoducho, aj keď to tak na prvý pohľad nemusí vyzerať, a rozhodovanie môže byť sprevádzane prvotným strachom. Dnes sa pomyselne s Markízou lúčim, a po udalostiach za posledné takmer dva roky si neviem predstaviť iné rozhodnutie. Aj napriek kroku do neznáma považujem túto cestu za nesmierne oslobodzujúcu a jedinú možnú správnu,“ pokračovala.
„Televízii Markíza ďakujem za krásnych takmer 7 rokov. Túto prácu som si vysnívala, a aj napriek trpkej príchuti konca, cítim vďačnosť. Veľa ma naučila, veľa mi dala. Dôležitým mementom však je, že odchádzam z inej televízie, než do akej som prišla. S láskou budem spomínať na všetky vzácne skúsenosti, stretnutia a silné profesijné momenty. Spomínať budem najmä na televíziu, ktorej som mohla byť súčasťou, ktorá ma inšpirovala a na ktorú som bola hrdá - televíziu, ktorá formovala časť mojej cesty, a zároveň mi ukázala, aké hodnoty si cením. Dnes na televíziu, ktorá mi zároveň ukázala, kedy prichádza čas odísť. A tak odchádzam, pevne verná mojmu morálnemu kompasu. Dovidenia Markíza,“ dodala.
