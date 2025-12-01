Tak TOTO tu ešte nebolo! Celebrity v netradičnej úlohe... Aha, s kým hviezdili na móle!

BRATISLAVA - Módna prehliadka, aká tu ešte nebola. V jednom z bratislavských nákupných centier sa konala šou plná štvornohých miláčikov. Psíkovia zahviezdili na móle spolu s celebritami. Pozrite!
Tak toto je naozaj výnimočný pohľad! Nedeľné popoludnie totiž patrilo módnej prehliadke – no nie takej bežnej, na akú sme zvyknutí. Na móle tentoraz hviezdili štvornohí miláčikovia spolu so známymi osobnosťami. Prvý ročník psej módnej prehliadky s názvom „Labky na móle“ priniesol kombináciu elegancie, roztomilosti a krásnej myšlienky pomoci zvieratám v útulkoch.
Odborná porota v zložení Zora Czoborová, Janka Hospodárová a Jozef Oklamčák pozorne sledovala nielen ladnosť celebrít, ale najmä štýlové outfity ich štvornohých parťákov. Na mólo sa spolu postavili: fitness trénerka Zora Czoborová a Adelka, moderátorky Janka Hospodárová a Naninka, Karin Majtánová a Matilda a Martina Trojak s Alanom či herečky Eva Sakalová a Shyla i Petra Palevičová a Leo.
Silný moment prišiel v okamihu, keď sa na prehliadke objavili aj psíky z útulkov. S nimi prišli herečka Gabika Škrabáková, speváčka Martina Comisso a nevesta z Ruže Mirka Hriňáková sa po móle prešla so svojimi tromi zachránenými šteniatkami, ktoré našla priamo na ceste, kde ich niekto len tak vyhodil. Atmosféru podujatia nádherne doplnili hudobné vystúpenia Grétky Pogány, dcéry Bibiány Ondrejkovej, Karin Majtánovej a Martiny Comisso.
Celým dňom sprevádzal divákov moderátor Martin Chynoranský, ktorý sa postaral o príjemnú náladu. Súčasťou programu bola aj obľúbená tombola, ktorá prilákala množstvo návštevníkov. To najdôležitejšie však prišlo na záver – výťažok z akcie poputuje do útulkov Berry Dogg a Záhorácke labky, kde pomôže psíkom v starostlivosti, liečbe a hľadaní nových domovov. Všetky fotografie nájdete v galérii.
