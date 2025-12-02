Utorok2. december 2025, meniny má Bibiána, Viviána, zajtra Oldrich

DESIVÝ zážitok Knechtovej: Ochraňovali ju policajti... Pred STALKEROM!

KOSTELEC NA ORLICÍ - Katarína Knechtová (44) má za sebou koncert u susedov. Nezaobišiel sa však bez nepríjemnosti. S tímom museli zavolať policajtov, ktorí ich ochraňovali pred stalkerom!

Je mnoho celebrít, ktorým životy sťažujú stalkeri. Najznámejšou tvárou slovenského šoubiznisu, ktorá sa s týmto stretáva je moderátorka Mária Zelinová, ktorá si roky prechádza doslova peklom. Prednedávnom sa o negatívnu skúsenosť podelila modelka Saša Gachulincová a teraz sa k nim pridala aj speváčka Katarína Knechtová.

Knechtová koncertuje po Slovensku i Česku, kde svojim fanúšikom predvádza svoj talent. Počas víkendu sa ale stretla s nepríjemným zážitkom. Vystupovala v českom meste Kostelec nad Orlicí, kde musela mať špeciálnu ochranku. „Dnešný koncert bol nádherný, aj keď prebiehal v o čosi napätejšej atmosfére. Ďakujem Mestskej polícii v Kostelci nad Orlicí za profesionálnu ochranu a za to, že som sa mohla aj v náročnej situácii cítiť bezpečne. Nakoniec všetko dopadlo tak, ako malo," zverila sa na sociálnej sieti Facebook a k popisu pridala hešteg "stalking". Taktiež aj fotografiu s policajtami, no nič bližšie nenapísala.

My sme sa preto speváčku v tejto situácii rozhodli osloviť. Katarína túto nepríjemnosť pre Topky.sk priblížila. „Dlhodobo nás obťažuje človek priamo z mesta, v ktorom sme včera hrali. Keďže sa s ním už dlhý čas trápime a opakovane prekračuje určité hranice, Sandra predtým kontaktovala českú políciu, aby nám zabezpečili ochranu. V dnešnej dobe, keď sa deje veľa zlých vecí, sme nechceli situáciu podceniť. Nakoniec ho pred vystúpením policajné zložky zadržali, pretože sa údajne motal okolo pódia..." ozrejmila nám.

 
 

 

