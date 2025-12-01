Orviská ukázala SEXI zadoček: Uff, nespustíte z neho zrak!

SRÍ LANKA - Alexandra Orviská si užíva exotickú dovolenku na Srí Lanke, kam vycestovala so synom a mamou. Popri rodinných dobrodružstvách stíha hviezdiť aj na pláži, kde ohuruje fanúšikov postavou, akú by jej závideli aj o generáciu mladšie ženy.
Alexandra Orviská si momentálne naplno užíva dychberúcu krásu Srí Lanky. Na cestu sa vybrala v spoločnosti svojej mamy a malého synčeka Jonatána, ktorý jej tropickú dovolenku obohacuje o množstvo veselých a pestrých momentov. Hoci mnohí tvrdia, že oddych s dieťaťom sa s klasickou dovolenkou nedá porovnať, Alexandra to rozhodne vyvracia.
Ukazuje, že aj s dieťaťom sa dá cestovať, spoznávať svet a popritom si dopriať zaslúžené chvíle relaxu. Pravda, nie je to vždy úplne jednoduché – no podľa nej to stojí za každý jeden zážitok. Počas pobytu v exotike nezabudla potešiť ani svojich fanúšikov pár slnečnými zábermi priamo z pláže. V bikinách sa predviedla v plnej kráse a jej postavu by jej mohli závidieť aj o mnoho mladšie ročníky.
Hoci už prekročila prah štyridsiatky, telo má stále pevné, štíhle a vypracované ako dvadsiatnička. Najprv zdieľala fotografiu v zlatých plavkách z kúpeľne, ktoré dokonale zvýraznili jej opálenie, a neskôr pridala aj odvážnejší záber z izby, na ktorom ukázala svoj luxusný zadoček.
