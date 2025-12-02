VIDEO Boris Valábik rozplakal svoju dcéru: Neutíchajúci plač... Už jej to NEROBTE!

BRATISLAVA - Boris Valábik sa pochválil netradičnou zmenou vizáže. Jeho nový fúzik však spôsobil doma menšiu drámu – dcérka Viktória reagovala na tatkov vzhľad obrovským plačom.
Boris Valábik má so svojou manželkou Luciou dve deti – staršiu dcérku Viktóriu a len tento rok sa ich rodina rozrástla o synčeka Borisa. Ako to už pri rodičoch býva, občas si neodpustia malý žart na adresu svojich ratolestí. Tentoraz však jeho vtip nedopadol úplne podľa predstáv. Na sociálnej sieti Instagram zverejnil video, v ktorom ukazuje, ako si známy hokejista kompletne oholil bradu a nechal si len výrazný fúzik.
Nebolo to však len tak – tento krok prisľúbil svojmu kamarátovi a bývalému spoluhráčovi Mariánovi Gáboríkovi. Keď si do kúpeľne zavolal malú Viki, prišla nečakaná reakcia. Dcérka uvidela jeho nový vzhľad a okamžite spustila obrovský plač. „Nešlo to tak dobre,“ okomentoval situáciu Valábik. Pod videom sa okamžite spustila vlna reakcií. Jedna zo sledujúcich žien mu so súcitom napísala: „Oooo Bože ako plače, už jej to nerobte.“ Nakoniec ale všetko dobre dopadlo a dcérka chcela, aby si fúzik nechal.
Ostatní fanúšikovia sa pobavili a začali ho prirovnávať k rôznym postavám či ľuďom. V komentároch sa objavovali mená ako Super Mário, Černák, Scatman John či dokonca nemecký pornoherec. Celá situácia však mala aj hlbší význam. Valábik k videu pridal hashtag movember – upozornenie na každoročnú novembrovú kampaň, ktorá podporuje zdravie mužov.
Počas Movembra si muži nechávajú narásť fúzy alebo im dávajú rôzne netradičné tvary, aby pritiahli pozornosť k témam, akými sú rakovina prostaty, rakovina semenníkov či duševné zdravie mužov. Súčasťou kampane je aj zbieranie finančných prostriedkov na výskum, prevenciu a pomoc mužom, ktorí sa ocitli v zdravotnej alebo psychickej kríze.
