Ján Lašák a Boris Valábik v Inkognite (Zdroj: TV JOJ)

Hneď v úvode dostal brankársky velikán Ján Lašák nečakaný „test reakcií“ od moderátora Vlada Voštinára. Reakcie boli bleskové – ako sa na nášho legendárneho brankára patrí! Hneď nato sa však debata zvrtla aj na bolestivé spomienky z ľadu a k slovu sa dostali aj dobre mierené poznámky o tom, kde a kedy brankára trafil puk. O vtipné slová nebola núdza, no keď sa dostal do hľadáčika Boris Valábik, zábava prepukla naplno.

Vlado Voštinár venoval väčšinu svojej pozornosti práve hokejovým hosťom, čo ťažko znášal Michal Hudák, ktorý to aj patrične okomentoval. „Ja som v pohode. Presne uvažujeme nad tým, že tak ako to majú chlapci – keď sú takpovediac vo výslužbe a už sú televízne hviezdy – tak my, keď zhasneme, tak budeme hrať hokej!“ Ako to býva v Inkognite zvykom, skvelá zábava pokračovala aj pri hádaní povolaní, no to, čo Voštinár v zápale zábavy povedal Valábikovi, možno v budúcnosti ešte trpko oľutuje. Dôvod pochopíte vo videu! Určite si však nenechajte ujsť ani reláciu Inkognito, v utorok o 20.40 na JOJke!

Lašák a Valábik prezradili, čo vie o hokeji málokto: Najhoršia bolesť! (Zdroj: TV JOJ)