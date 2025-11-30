Tomáš Maštalír šokoval novým vzhľadom: To čo zo seba spravil?!

BRATISLAVA - Tomáš Maštalír prekvapil fanúšikov výraznou zmenou imidžu. V podcaste sa známy slovenský herec objavil s odfarbenými blond vlasmi a náušnicou, čo okamžite zaujalo viac než pôvodná téma debaty o autách.
Tomáš Maštalír je úspešný slovenský herec, ktorý zvláda hrať rôzne typy úloh. Najnovšie ho diváci televízie Markíza mohli vidieť v seriáli V zovretí, kde stvárnil Romana Kellera. K seriálovým alebo filmovým rolám patrí aj zmena imidžu. Síce sme uňho zatiaľ žiadnu výraznú zmenu nevideli, teraz nastal ten čas.
Herec zavítal do podcastu Romulus & Remus, ktorý moderujú Krištof Králik, moderátor šou Ruža pre nevestu a ženích z Ruže Rasťo Zvara. Hoci mala byť hlavnou témou vášeň k autám, divákov na prvú upútal zmenený vzhľad Maštalíra. Vlasy si nechal nafarbiť na blond a v uchu mal náušnicu. „Tomáš, môžeš nám povedať, prečo máš odfarbené vlasy a náušnicu? Čo sa deje v tvojom živote?“ opýtal sa so smiechom Krištof.
„Vo všeobecnosti vyzerám vždy podľa toho, na čom práve pracujem. Často robím niekoľko projektov naraz alebo sa prelínajú, takže výraznejšie zmeny nie sú vždy možné. Teraz som celkom rád, že to tak vyšlo a mohol som si dovoliť výraznejšiu premenu – keďže točím iba tento jeden film. Hľadali sme veľkú odlišnosť oproti tomu, ako vyzerám bežne. A dospeli sme k tomuto. Po poslednom natáčacom dni sa však budeme snažiť, aby som opäť vyzeral tak, ako predtým,“ vysvetlil.
„Ale nie je to zlé!“ zhodovali sa moderátori. „Mám to už asi mesiac a pol a celkom som si na to zvykol. Ale vždy, keď stretnem niekoho, kto ma takto vidí prvýkrát, je prekvapený. Nie vždy v dobrom,“ dodal herec na záver. Pod príspevkom sa hneď rozvášnili sledujúci. „Fuuj, to čo má na hlave," napísala istá žena. „To, čo zo seba spravil," pridala sa ďalšia. FOTO zmeneného herca nájdete v galérii.
