Vianočný večierok: Herečke vykukla podprsenka, Wisterová v MINI a... Jovinečko? Puknete od smiechu!

BRATISLAVA - Dobrá nálada, trblietky a kozmetické produkty. Známe tváre zaplnili decembrový večierok známej kozmetickej značky. Pozrite sa, ako sa celebrity ohákli!
Vianočné večierky sa rozbiehajú a jeden z prvých usporiadala už začiatkom decembra aj známa kozmetická značka. Pozvanie prijalo množstvo prominentných hostí, influenceri, herci aj známe tváre zo sveta médií. Značka si pripomenula 55. narodeniny svojho ikonického produktu a zároveň mala v deň akcie narodeniny aj moderátorka Diana Hágerová, ktorej prítomní zablahoželali.
Podujatie sa nieslo v uvoľnenej atmosfére, priestormi sa niesol smiech. Hostia mali možnosť počas večera spoznávať a testovať kozmetické novinky. Dress code bol v znamení trblietok a lesku a ukázal sa ako perfektná voľba – hostia ho dodržali do bodky a miestnosť tak žiarila ešte viac. Večerom sprevádzala moderátorka Vera Wisterová, ktorá na seba strhla pozornosť mini šatami posiatymi striebornými trblietkami. Jej model krásne zvýraznil postavu aj štíhle nohy.
V trblietkach sa niesol aj outfit herečky Mileny Minichovej, ktorá dorazila vo fialových midi šatách s odvážnym výstrihom. Z toho jej jemne vykukla čipkovaná podprsenka, čo pôsobilo zvodne, no stále elegantne. Hoci na akcii dominovali dámy, zábavu doplnili aj internetoví komici Filip „Jovinečko“ Jovanovič a Adam „Bergino“ Berger, ktorí sa neudržali a svoje vtípky predviedli aj fotografom. Je zrejmé, že ich humor neopúšťa ani v bežný deň.
V spoločnosti sa objavila aj modelka Soňa Schwarcz, ktorá už onedlho privedie na svet bábätko, bývalá moderátorka Lenka Debnárová, herečka Kristína Tormová či inštruktorka jogy Vierka Ayisi. Pozrite sa, ako sa jednotlivé celebrity popasovali s dress codom. Všetky fotografie nájdete v galérii.