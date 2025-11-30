Vittek v spoločnosti s partnerkou: Na TOTO sa jej musí pozerať ťažko... Bozky s EX!

BRATISLAVA - Obnovený muzikál Rómeo a Júlia zažíva nevídaný úspech a už prvé premiéry potvrdili, že divákov čaká fenomenálny návrat legendárneho diela. O silné emócie nebola núdza ani v zákulisí.
Muzikál Rómeo a Júlia opäť ožil v celej svojej kráse a už po prvých tónoch bolo jasné, že divákov čaká veľkolepý zážitok. Obnovená verzia kultového diela doslova vyrazila všetkým dych. Prvá aj druhá premiéra sa niesli v znamení obrovského úspechu a búrlivých ovácií. Nadšenie neskrýval ani uznávaný režisér a choreograf Ján Ďurovčík, ktorý mal celé predstavenie pevne v rukách a netajil hrdosť na celý tím.
Jeho vízia a precízna práca sa opäť raz pretavili do jedinečného umeleckého zážitku. Počas druhého premiérového večera sa v úlohe Júlie predstavila mladučká a talentovaná Thia Vittek, ktorá svojím výkonom dojala nielen divákov, ale aj svojich najbližších. Do divadla ju prišla podporiť celá rodina – mama Patrícia s partnerom, otec Robo s priateľkou, sestra Sofia aj starí rodičia. Hneď pri vstupe však nastala situácia, ktorá mnohým neušla.
Exmanželia sa pri vchode stretli, a tak ako sa patrí, privítali sa nielen milým pozdravom, ale aj priateľskými bozkami na líca. Nuž, priznajme si, na toto sa Robovej priateľke pozeralo asi poriadne ťažko. Veď ženy to veľmi dobre poznajú... Samozrejme, Patrícia sa zvítala aj s jeho partnerkou. Premiéry si nenechalo ujsť množstvo známych tvárí, čo len potvrdzuje, aký veľký záujem okolo muzikálu panuje. Nie je sa čomu čudovať – obnovené spracovanie bolo jednoducho fenomenálne.
Dôkazom je aj to, že až 20 predstavení bolo vypredaných ešte skôr, než predstavenie vôbec uzrelo svetlo sveta. Našťastie, stále je šanca zažiť tento výnimočný príbeh naživo. Lístky sú ešte v predaji, takže ak hľadáte originálny darček pod stromček, toto môže byť presne ono. Možno tým niekomu darujete večer, na ktorý nezabudne.