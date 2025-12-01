Kalisová po rozvode vážila iba 43 kíl, teraz si už dáva POZOR: Toto nikdy viac!

BRATISLAVA - Miriam Kalisová sa po rokoch rozhodla prehovoriť o najťažšom období svojho života. Po rozvode ju stres pripravil o chuť do jedla a vážila len 43 kíl. Dnes však ukazuje, že cesta k zdraviu môže byť pomalá, no úspešná. Moderátorka dnes cielene pracuje na svojej postave.
Miriam Kalisová prednedávnom otvorila bolestivú tému. Po rozvode vážila len 43 kíl. Od stresu nedokázala jesť... „Mala som Ozempic face before it was cool (predtým, ako to bolo cool, pozn. red.). Mala som vtedy 43 kíl. Presne viem, aký je to pocit dať si dve sústa pizze a mať pocit, že som totálne najedená a už nevládzem jesť,“ uviedla vo videu, ktoré zverejnila na sociálnej sieti Facebook.
„Bolo to v období po rozvode, kedy som mala naozaj ťažké obdobie. A netrvalo to chvíľu a zrazu som si uvedomila, že nejedávam. Ale nie preto, že by som nechcela jesť, ale že sa mi naozaj nedalo. Bolo to zo stresu,“ priznala Kalisová. Dnes si už na postavu dáva veľký pozor, ako priznala, pred niekoľkými mesiacmi začala aj cvičiť.
„Už 2 mesiace dávam 3–4 silové tréningy týždenne s trénerkou plus 10–20 minút chôdza do kopca na páse pred alebo po tréningu. Stravu som nemenila… až pred týždňom som prešla po konzultácii s ajurvédskou terapeutkou na ajurvédsky typ stravovania. Zatiaľ hodnotím ako veľmi prínosné pre moje telo. Uvidíme po mesiaci," zverila sa svojim priaznivcom.
„Veľa z vás sa ma pýta, či chcem schudnúť, a akú mám vysnívanú váhu… žiadnu… možno aj priberiem, lebo svaly sú ťažšie ako tuk. Mne sa nepáčil pomer tuku a svalov v mojom tele, preto silový tréning a žiadne diéty a hladovanie," priznala. „Jem aj tiramisu, aj mäsko na šťave s ryžou alebo zemiakmi, aj veeeľa zeleniny, kapučínko, aj cestovinky, ryby aj huspeninu..." dodala na záver. Miriam je dôkazom toho, že po každom daždi vždy vyjde slnko.
