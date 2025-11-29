Útok na legendu! Herečka Vášáryová pod paľbou vulgarizmov: Ty pi*a hnusná stará, ťahaj na cintorín

BRATISLAVA - Magda Vášáryová (77) sa stala terčom besniacich hejterov. Tí spustili na jej adresu spŕšku nechutných a extrémne vulgárnych nadávok. A to len preto, že si dovolila nahlas povedať svoj názor na súčasné politické dianie
Herečka a bývalá diplomatka priznala, že jej schránku zaplavili správy, z ktorých slabším povahám tuhne krv v žilách. „Ty pi*a hnusná stará… ťahni už do pi*e na cintorín!“ – aj takéto „odkazy“ pristáli v jej inboxe. Ľudia, ktorí sa skrývajú za anonymné profily, neváhali použiť tie najhrubšie nadávky. „Ty stará krava poje*aná… si spodina ku*evská!“ – pokračuje výpočet primitívnych útokov. „Ty po*ebaná stará pi*a, niet tu lepšej vlády ako je tá dnešná. Ty si najväčšia sv*ňa z celého Slovenska. A zasa som mala krásny deň,“ citovala vdova po Milanovic Lasicovi časť z komentárov, ktorými ju hejteri zaplavujú.
A čo je dôvodom tohto besnenia? Slovenská herecká ikona už nejaký ten čas otvorene komentuje politickú situáciu. A práve to niektorým leží v žalúdku viac než čokoľvek iné. „Prečo ľudia volia nevzdelaných a priamo šialených politikov s nerealistickými plánmi? Prečo sa do nich staršie ženy zamilovávajú? Prečo strácame generačnú solidaritu?“ pýta sa otvorene Vášáryová. A práve podobné reakcie spúšťajú lavínu nenávistných komentárov. Sympatické však je, že sa napriek všetkému nebojí nahlas vyjadriť svoj názor, aj keď vie, čo bude nasledovať.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%