Veľkolepá premiéra: Sexi manželka slovenského boháča, herečka ako z Oscarov, Ďurianovej LUXUS!

BRATISLAVA - Vo štvrtok večer sa konala slávnostná premiéra muzikálu Rómeo a Júlia. Obnovená divadelná hra režiséra Jána Ďurovčíka dopadla na výbornú. A ujsť si ju nenechalo mnoho známych osobností. Manželka finančníka Patrika Tkáča, Iveta, bola sexi ako vždy, herečka Lenka Machciníková pôsobila, že ide z Oscarov a Marianna Ďurianová predviedla luxus!
V bratislavskom divadle JanArt režiséra Jána Ďurovčíka sa vo štvrtok večer zišlo obrovské množstvo známych osobností. Konala sa tam totiž slávnostná premiéra obnoveného muzikálu Rómeo a Júlia. Tragický príbeh lásky sa na javisko vrátil po dlhých 12 rokoch v novom šate a podobne ako pred rokmi, aj teraz zožal obrovský úspech.
Ďurovčík pred prvou skúškou 3 noci nespal, nám bolo hneď po nej jasné: Muzikál Rómeo a Júlia bude MEGA!
Na javisku sa predstavili Lenka Kopuncová Fecková v úlohe Júlie, Patrik Vyskočil v úlohe Rómea, ale aj Vladko Plevčík, Ján Slezák či Tomáš Sitkey, pre ktorého ide o divadelnú prvotinu. Podporiť svojich kolegov a kamarátov prišli napríklad Kristián Baran, Anna Gajdzíková, Natália Kóšová, Vratko Sirági či Lenka Machciníková. A práve ona na afterpárty pútala najviac pozornosti.
Do spoločnosti totiž dorazila v outfite, vďaka ktorému pôsobila, že dorazila z odovzdávania prestížnych Oscarov. Oblečená v červenom overale bez podprsenky bola mimoriadne sexi, no punc veľkoleposti jej večernému looku dávalo bohaté červené bolerko s dlhou vlečkou, posiate ružami. Hotová hollywoodska hviezda.
Neprehliadnuteľná bola aj manželka slovenského finančníka Patrika Tkáča, Iveta Tkáčová. Na tanečnicu je vždy radosť pozerať a výnimkou nebol ani tento slávnostný večer. Sexi minišaty s výrezmi v oblasti trupu odhalili nielen jej štíhle nôžky, ale aj vypracované bruško. Brunetka outfit zaklincovala luxusným čiernym kožuchom.
Zahanbiť sa však nenechala ani moderátorka Marianna Ďurianová, ktorá sa v spoločnosti blysla v luxusnom kabáte. Že ide o značku Louis Vuitton, napovedal nielen golier bohato zdobený logom LV, ale aj opasok s veľkým bielym nápisom Louis Vuitton Paris. No a takéto kúsky sa predávajú za viac ako 4000 eur. Pozrite, ako jej to pristalo!
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%