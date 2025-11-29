Kollárova Laura OPÄŤ ŠOKUJE: Materskú dovolenku by som SKRÁTILA... A toto by som ZAKÁZALA!

BRATISLAVA - Laura Vizváryová (26), partnerka bývalého politika, podnikateľa a multiotecka Borisa Kollára (60), už viackrát dokázala, že nemá problém otvorene vyjadriť svoj názor. Servítky pred ústa si nedala ani v najnovšom podcaste, v ktorom prehovorila o tom, že by skrátila materskú dovolenku. A odhalila aj to, čo by zakázala!
Kollárova Laura naložila ZLATOKOPKÁM: Tvárite sa ako BOHYNE a pritom ste len PRÍVESKY!
Boris Kollár mal ešte donedávna povesť nenapraviteľného sukničkára. Ľudia sa v počte jeho detí a ich matiek strácajú. Jedno je však isté - Laura Vizváryová, s ktorou má syna Abnera, ho dokázala skrotiť a momentálne to vyzerá, že sa známy multiotecko správa príkladne. Niet sa čo čudovať, Laura pôsobí ako žena, ktorá si vie vo vzťahu urobiť poriadok.
Pravidelne to dokazuje aj na sociálnych sieťach, kde sa často a otvorene vyjadruje k rôznym témam. V najnovšom príspevku porozprávala o tom, čo by v našom štáte zmenila.Jednou z nich je napríklad materská dovolenka. Tú by vraj pokojne skrátila. „Podľa mňa je zbytočné 3 roky materská dovolenka. Ja by som to určite skrátila. Mala by byť možnosť, že by dieťa prijali do skôlky nie od 3 rokoch, ale už od roku a pol alebo dvoch rokov. Štátna škôlka, pozor! Nie súkromná, štátna! Takže by tam tie deti aj prebaľovali,“ vyjadrila sa Laura.
„Čo sa deje? No tak tá mama musí byť tri roky doma, pomaly nemá z čoho ani žiť. Tie tri roky nemôže plnohodnotne nastúpiť do práce. S týmto by som začala ako základ - aby sa tá mama mohla čím skôr vrátiť do tej práce. Nehovorím, že každá by chcela, ale keby nastúpila skôr do tej práce, tak by jej to snáď pomohlo, nie? Finančne teda určite,“ pokračovala plavovláska. Dodala tiež, že je to čisto jej názor a nehovorí, že každá žena musí dať dieťa do škôlky skôr.
„ Hovorím, že štát by mal ponúknuť možnosť, aby ženy, ktoré chcú pracovať, mali pomoc zadarmo. Toto je o slobode výberu, nie o povinnosti,“ uviedla plavovláska. No zďaleka to nie je jediná vec, ktorú by v našej krajine zmenila. Posvietila by si aj na školstvo. „Určite by som zakázala domáce úlohy. Deti majú mať čas aj na seba, to znamená - ok, keď som teraz v tej škole, tak mám tú školu a tam si urobím tie domáce úlohy, aby som, keď sa vrátim z tej školy, mal čas aj na rodinu, na seba a ešte na nejaký krúžok,“ pokračovala Vizváryová.
„Dieťa príde zo školy, odtiaľ mi ide na tréning alebo hocijaký krúžok a ešte si v noci musí urobiť domáce úlohy,“ opisuje Laura fungovanie bežného slovenského žiaka. Ona takýto režim nezažila. Na základnú školu totiž chodila do Rakúska, kde bol zavedený úplne iný systém. „Ja som napríklad študovala v Rakúsku a domáce úlohy sme si robili vždy v škole. To bola povinnosť urobiť si cez družinu domáce úlohy v škole,“ dodala.
A s jej názormi sa zhodujú viacerí jej sledovatelia. „Je to veľký tlak na deti, ešte úlohy doma už od prvej triedy, známkovanie, skúšanie... Dieťa nemá čas na "detstvo", na šport, na krúžky, len dookola škola,“ dala Laure za pravdu jedna z komentujúcich. „Super nápad s tými škôlkami (dobrovoľne) a domáce úlohy v družine,“ pridala sa ďalšia. Aký máte na tieto zmeny názor vy?
