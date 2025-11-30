Dubasová krstila knihu: Páni, tá vôbec nestarne!

BRATISLAVA - Bratislava sa stala dejiskom slávnostného krstu netradičnej knihy Každý deň budú vraj Vianoce, ktorá vzdáva hold spevákovi a zakladateľovi skupiny Lojzo, Mariánovi Kochanskému. Publikácia, vydaná pri príležitosti jeho nedožitých sedemdesiatych narodenín, približuje život a tvorbu obľúbeného muzikanta cez spomienky rodiny, priateľov a členov kapely. Krst prilákal množstvo známych osobností i fanúšikov, ktorí si prišli uctiť legendu slovenskej hudobnej scény.
V Bratislave sa konal krst knihy s názvom Každý deň budú vraj Vianoce. Kniha je „obojstranná“ – to znamená, že z jednej strany je Marián Kochanský a z druhej skupina Lojzo. Spomínaná kniha vychádza pri príležitosti nedožitých sedemdesiatych narodenín speváka, hudobníka, textára a spoluzakladateľa skupiny Lojzo – Mariána Kochanského.
Prostredníctvom spomienok jeho syna Mareka Kochanského, najbližšej rodiny, priateľov a členov kapely LOJZO je nahliadnutie do súkromia tohto výnimočného umelca ešte bližšie. Čitateľov prenesie do obdobia, keď sa vtedy ešte neznáma skupina Lojzo spájala s hudobníkmi zo Slovlik Boys. Publikácia ponúka mnohovrstevný pohľad na jednotlivé udalosti očami viacerých respondentov a vytvára ucelený obraz života jedinečného človeka, ktorý obohatil hudobnú scénu svojím originálnym štýlom.
Na krste nechýbalo množstvo známych hostí a fanúšikov. Na trhovisko dorazili napríklad Jožo Ráž, Peter Lipa či Beáta Dubasová, ktorí sa stali aj krstnými rodičmi. Speváčka medzi toľkými mužmi doslova vynikla. Nikomu neušlo, že bola nesmierne štýlovo nahodená a ani to, že vyzerá veľmi mladistvo. Beáta zrejme objavila liek na večnú mladosť, pretože vôbec nestarne. Veď pozrite sami. FOTO z celého krstu nájdete v galérii.