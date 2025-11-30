Záujem Čechov o zimné dovolenky sa za dekádu zdvojnásobil, láka najmä exotika

PRAHA - Záujem Čechov o zimnú dovolenku v exotických krajinách neustále rastie. Navyše, s rastom záujmu o samotnú dovolenku sa zvyšuje aj suma, ktorú sú českí dovolenkári ochotní za pobyt v exotike minúť, pričom vysoký dopyt je po luxusnejších hoteloch s lepším stravovaním. Informoval o tom server iDNES.cz.
Po lete počty turistov väčšinou klesajú a s príchodom chladného počasia začínajú cestovať tí, čo sa chcú vyhnúť davom alebo túžia po exotike. A tých je postupne čoraz viac. Za posledných desať rokov sa popularita zimných dovoleniek viac než zdvojnásobila. „Zatiaľ čo na prelome rokov 2013/2014 letelo počas šiestich mesiacov na dovolenku 235.000 ľudí, vlani to bolo už takmer pol milióna,“ povedala Simona Fischerová, hovorkyňa cestovnej kancelárie Blue Style. Aj tento rok podľa všetkého prekonal zvyčajné očakávania. Spoločnosť RegioJet eviduje na portáli Dovolena.cz medziročný rast o 14 %.
Vo väčšine prípadov volia Česi pre svoju zimnú dovolenku nejakú exotickú destináciu. Najväčší rast zaznamenala spoločnosť pri zájazdoch do Indonézie, a to o 150 %. Podobne je na tom Dominikánska republika, o ktorú je medzi Čechmi tento rok viac než dvojnásobný záujem. „Predaj zájazdov do Dominikánskej republiky oproti vlaňajšku vzrástol o 129 %,“ povedala Martina Hrnčířová, riaditeľka predaja Student Agency Travel.
Najviac sa predávajú štvorhviezdičkové hotely
Čo sa týka ceny, Česi sú tento rok ochotní investovať viac, bez ohľadu na destináciu. Vlani predstavovala priemerná cena zájazdu 40.850 Kč (1689,62 eura), tento rok je to 51.000 Kč. Podľa hovorcu spoločnosti RegioJet Lukáša Kubáta sú Česi ochotní si priplatiť za lepší hotel, kvalitnejšie jedlo aj väčšie pohodlie. Ochotu zákazníkov priplatiť si potvrdzujú aj ďalšie spoločnosti. „Priemerná suma, ktorú Česi vynakladajú na exotickú dovolenku, dosahuje 91.679 Kč na jednu objednávku, celkovo pre pár či rodinu,“ povedala Jiřina Ekrt Jirušková, hovorkyňa spoločnosti Invia.
Najviac sa predávajú štvorhviezdičkové hotely, kam tento rok smeruje 47 % cestovateľov. Z formy stravovania potom vedie all inclusive, ktorú si zaplatí 61 % klientov. Priemerná dĺžka dovolenky je osem dní. Niektorí cestovatelia idú aj na násobne dlhšie pobyty, to je však skôr rarita. „Dovolenku na tri a viac týždňov si kupuje menej než 5 % cestovateľov,“ uvádza Kubát. Paradoxne, do exotických destinácií nelieta primárne mladá generácia. „Najpočetnejšou vekovou skupinou, ktorá mieri do exotiky, sú ľudia od 40 do 60 rokov,“ uviedla Ekrt Jirušková. Tí sa na celkovom počte exotických dovoleniek podieľajú zhruba 54 %.