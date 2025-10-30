Kollárova Laura naložila ZLATOKOPKÁM: Tvárite sa ako BOHYNE a pritom ste len PRÍVESKY!

BRATISLAVA - Laura Vizváryová (26), partnerka bývalého politika, podnikateľa a multiotecka Borisa Kollára (60), nemá problém otvorene vyjadriť svoj názor. Servítky pred ústa si nedáva a na rovinu povie, čo si myslí. Aj teraz prezradila, aký má názor na zlatokopky. Verejne im naložila!
Boris Kollár mal donedávna nálepku playboya. Verejnosť už ani netuší, koľko detí reálne má a už vôbec nie, s koľkými ženami. Jedno je však isté - Laura Vizváryová, s ktorou má syna Abnera, ho skrotila a aktuálne sa zdá, že multiotecko "seká dobrotu". A niet divu, blondínka pôsobí ako žena, ktorá nemá problém si partnera "upratať".
Pravidelne to dokazuje aj na sociálnych sieťach, kde sa často a otvorene vyjadruje na rôzne témy. Najnovšie prehovorila o tom, čo si myslí o zlatokopkách. A poriadne im verejne naložila. „Ak mám byť úprimná, tak ja nemám moc v láske tie paničky, ktoré sa tvária ako bohyne, ale samé nikdy nič nedokázali. Iba sú prívesok niekoho a myslia si, že je to veľký úspech,“ povedala bez servítky. No veľmi rýchlo týmto dámam nastavila zrkadlo.
„Nie zlatko, ty si iba prívesok, neni to úspech. Ja naozaj uznávam cieľavedomé, sebestačné ženy, ktoré v živote niečo vybudovali vlastným rozumom. Ženy, ktoré neriešia len kozmetiky, kabelky, nakupovanie, drahé reštaurácie a tieto podobné veci,“ pokračovala Laura. A zamyslela sa aj nad správaním žien, ktoré si našli bohatých mužov a pre peniaze nemuseli pohnúť ani prstom.
„A na konci dňa sú ženy, ktoré niečo dokázali, omnoho pokornejšie a skromnejšie, ako tie bohyne, ktoré vlastne ani nevedia, čo je to zarobiť živé euro. A keďže nevedia, čo je to zarobiť euro, tak si tie peniaze nikdy nebudú tak vážiť, ako žena, ktorá tie peniaze musí zarobiť,“ dodala Laura. Ona sama je úspešnou podnikateľkou a považuje sa za sebestačnú ženu, ktorá k životu peniaze od muža nepotrebuje.
„Nech si hovoria o mne kto chce čo chce... Najmä ľudia, ktorí ma osobne nepoznajú! Ale ja taká nie som! Nikdy som nebola a ženy v mojom okolí tiež. Pretože ja mám našťastie okolo seba reálne bohyne,“ dodala.
