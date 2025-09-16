Kollárova Laura NESPOKOJNÁ s nevydarenou plastikou: Pod nôž sa chystá ZNOVA!

BRATISLAVA - Estetická chirurgia nie je len o kráse, ale často aj o zdraví. Laura Vizváryová podstúpila minulý rok v Dubaji operáciu nosa, ktorá jej mala priniesť ľahšie dýchanie a úľavu od dlhoročných problémov. Hoci zákrok splnil svoj zdravotný účel, s estetickým výsledkom nie je úplne spokojná a nevylučuje ďalšiu operáciu.
Niektoré ženy vyhľadajú pomoc estetického chirurga nielen z estetických dôvodov, ale aj zo zdravotných. Takéto zákroky im môžu priniesť nielen krajší vzhľad, ale predovšetkým úľavu od zdravotných ťažkostí a lepší komfort v každodennom živote. Práve to je aj prípad Laury Vizváryovej, ktorá minulý rok na jar podstúpila rhinoplastiku a septoplastiku v Dubaji.
Pod skalpel išla hlavne zo zdravotných dôvodov, aby sa jej dýchalo lepšie. „Mala som dlhoročné a tým myslím naozaj dlhoročné zdravotné problémy. Už teraz 3. deň po operácii sa mi dýcha lepšie ako predtým, a to mám ešte opuch," napísala vtedy. Laura sa zverila do rúk doktora Ivanchuka, ktorého služby už vyhľadalo množstvo svetových, ale aj našich celebrít.
No a zdá sa, že ani po viac ako roku spokojná s výsledkom nie je. Fanúšička sa jej na sociálnej sieti spýtala na doporučenie plastického chirurga a Laura nešetrila úprimnosťou. „To fakt neviem. Ja som bola u jedného z naj široko-ďaleko... A pozrite sa," zasmiala sa. „Chcem ísť opäť respektíve, mala by som," dodala.
