STRACH o českého herca: Náhle SKOLABOVAL... Skončil v nemocnici!

PRAHA - Herec Miroslav Etzler (60) len pár dní pred premiérou inscenácie Kým nás smrť… vystrašil kolegov správou, že skončil v nemocnici. Preťaženie aj náročné skúšky ho priviedli až ku kolapsu...
Prípravy na premiéru inscenácie Kým nás smrť… v pražskom Divadle Broadway narušila nečakaná udalosť, ako informuje Blesk. Herec Miroslav Etzler sa už dlhší čas boril so zdravotnými problémami a len štyri dni pred prvým predstavením poslal kolegom znepokojivú správu: „Skončil som v nemocnici!“
Etzler bol v tom období výrazne vyťažený – okrem divadelných skúšok musel znova natáčať vybrané scény zo seriálu Polabí, keďže postavu jeho seriálovej manželky po Vilme Cibulkovej prevzala jej menovkyňa Klára. Každodenné dochádzanie zo Stráže pod Ralskom do Prahy mu taktiež nepridávalo na sile. Keď dorazila jeho SMS, v divadle zavládlo napätie – predstavenie stojí na piatich hercoch a bez Etzlera by nebolo možné odohrať premiéru.
Lekárom sa však podarilo stabilizovať jeho stav natoľko, že sa po troch dňoch mohol vrátiť na javisko. Samotná komédia je fyzicky aj textovo náročná, a tak Etzler medzi scénami trávil čas v šatni, aby nabral sily. Po premiére napokon otvorene priznal: „Zkolaboval som, musel som vyhľadať lekára.“