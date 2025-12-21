Opatovský oslavuje narodeniny počas Vianoc: Kedysi mu to bolo ľúto, ale teraz... Fíha!

BRATISLAVA - Niektorí ľudia sa na Vianoce naladia skôr než ostatní a v prípade Roba Opatovského to platí stopercentne. Sviatky zbožňuje, doma už má všetko rozsvietené, no prezradil, že vianočné ráno bude poriadne mrazivé!
Spevák Robo Opatovský sa na sviatky nesmierne teší, hlavne na spomalenie a pokoj, ktorý prinášajú. „Samozrejme tešíme sa, že budeme spolu, lebo ja až do 23. decembra budem behať, hrať, koncertovať…“ No aj napriek tomu doma vytvoril vianočnú atmosféru, ktorú naaranžovali už v novembri. „Záhradu sme vyzdobili, už to tam svieti a ja si sadnem k oknu a pozerám, aká je pekná vianočná.“
Opatovský má však počas vianočných sviatkov dvojitú radosť – 25. decembra, deň po Vianociach, totiž oslavuje narodeniny. V spomienkach sa preto vracia do detstva, kedy začal formovať jeho vzťah k hudbe. „Ja som dostal prvú gitaru a moja prvá pieseň bola vianočná pesnička pre rodičov. A v roku 1998 vznikla moja prvá skladba s Jankou Kirschner, Čas sviečok... je to hit, ktorý sa dodnes hrá...“ A ako bude vyzerať tohtoročné vianočné dopoludnie, keď Robo konečne vypne koncertný režim?
Krásne na Robovi je to, že je vždy dobre naladený. Deň bez úsmevu sa mu proste neráta, i keď aj jemu občas zamrzne na tvári: „Hudba ma vždy rozveselí... alebo keď príde dcéra a objíme ma... ale nebývam smutný,“ presviedčal nás. Niekedy sú však smutné osirelé deti a aj kvôli nim Robo zvykne byť súčasťou benefičného koncertu Úsmev ako dar. Charitatívna organizácia sa zameriava na podporu detí v detských domovoch či v ohrozených rodinách a svoju víziu "aby každé dieťa malo rodinu" prakticky a odborne presadzuje už 43 rokov. A Robo prispieva nielen hudbou a spevom...Koncert Úsmev ako dar si môžete pozrieť už 23. decembra dopoludnia na Jednotke.
