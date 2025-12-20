Radikálna čistka Hantuchovej: Fotky Forgeta zmizli z jej sociálnych sietí! Koniec hviezdneho páru?

BRATISLAVA - Daniela Hantuchová a francúzsky tenista Guy Forget už zrejme netvoria pár. Naznačujú to sociálne siete, z ktorých zmizli všetky spoločné fotografie.
Daniela Hantuchová (42) je až príliš citlivá na svoje súkromie a úzkostlivo si ho stráži. O to prekvapivejšie bolo, keď v roku 2024 zverejnila fotku, ktorou potvrdila vzťah s francúzskym tenistom Guyom Forgetom (60). O mužovi, ktorý jej učaroval, sa vyjadrovala s láskou a rešpektom. Rozumeli si vraj aj bez slov, bol jej priateľom i oporou. Významnú rolu nehral ani vekový rozdiel 18 rokov. „Guy má v sebe neuveriteľnú energiu a životný nadhľad, ktorý ma fascinuje. Cítim sa pri ňom nesmierne šťastná,“ nechala sa počuť. Spájal ich nielen tenis, ale aj záľuba v golfe.
Daniela sa za ním presťahovala do Francúzska, ktoré sa stalo jej domovom. Silu vzťahu naznačovali aj úprimné slová o materstve, Daniela si dokonca nechala zamraziť vajíčka. „Na to, ako som sa toho bála a dva roky sa tomu vyhýbala, tak teraz si hovorím, že keby som to vedela 10 rokov dozadu...“ dodala po zákroku, ktorý je najideálnejšie podstúpiť pred 30-kou. „No a teraz, akonáhle sú zmrazené, ako hovorí pán doktor - uložené v špajzi - môžeš si žiť ďalej a nemusíš pozerať na hodinky,“ vyjadrila sa Hantuchová a dodala: „Ja sa zamýšľam, že je možné ísť ešte raz na takýto zákrok, aby tých šancí bolo čím viac, keďže ja už som v pokročilom veku.“
Deti už však zrejme nebude mať s Guyom Forgetom, ktorý má dvoch dospelých synov z predchádzajúceho manželstva. Podľa jej príspevkov na sociálnych sieťach je totiž zrejmé, že ich "rozprávke je koniec". Na fotke s vianočným stromčekom je nielenže sama, ale z profilu niekdajšej svetovej päťky zmizli všetky romantické fotografie s Guyom a nastal aj koniec „followania“. A to je niekedy viac ako akékoľvek oficiálne vyjadrenie.