Babsy Jagušák sa mužovi najviac páčila PO pôrode: Má opačný problém ako ostatné ženy!

BRATISLAVA - Babsy Jagušák Heribanová si vyrazila so svojím manželom Dodom do spoločnosti. A hoci to môže znieť neuveriteľne, pre rodičov dvoch malých detí je už samotná spoločná večera zážitkom. Influencerka prezradila, ako z domu „uteká“ bez výčitiek, prečo počas večera zásadne nezdvíha telefón a ako je možné, že aj po dvoch pôrodoch má postavu ako lusk.
Pre Babsy Jagušák je už spoločná večera vo dvojici s manželom malým sviatkom. „U nás to funguje tak, že buď som ja niekde sama alebo s kamoškami, alebo on je niekde sám… a málokedy sa podarí, že dokážeme spolu niekam ísť. Takže je to pre mňa veľký zážitok,“ priznala. A hoci doma nechala dve malé deti, rozhodne nepatrí k mamám, ktoré každých desať minút kontrolujú telefón. „Väčšinou musí byť naliehavá situácia alebo pohotovosť, aby som to riešila. Ale sme s manželom dohodnutí, že pokiaľ sa nedeje niečo vyslovene zlé, tak dávame tomu druhému priestor,“ vysvetľuje.
Degustačné menu v reštaurácii Cloud jej sadlo okamžite. Babsy priznala, že chute ako cvikla, cottage cheese či tekvica sú jej slabosťou, čo sa zrkadlí aj na jej figúre, ktorá je aj po dvoch deťoch dokonalá. No Babsy sa nad tým len pousmeje: „Ja práveže veľmi veľa jem, ale som vďačná mojej genetike… ja si dám občas na večeru aj polovičku vianočky s maslom, lieskovcový krém – a nelepí sa to na mňa,“ hovorí so smiechom. „Asi som jedna z tých šťastnejších, že nemusím riešiť váhu,“ prezrádza známa influencerka, ktorá priznáva, že ani počas tehotenstiev to nemala inak. „Pri Izi som pribrala 18 kíl… ale ani po pôrodoch som neriešila, kedy konečne schudnem. Bola som rada, že mám krivky – a mám pocit, že aj Dodovi sa to páčilo.“
Podľa jej slov však vzhľad u nich doma nehrá prím: „My neriešime, či máme plus-mínus 10 kíl, 20 kíl… aj Dodo mal obdobie, keď bol guľatejší, potom zase schudol. Nikdy som ho nekarhala za to, že veľa je.“ A ako to vyzerá u Jagušákovcov v kuchyni? Babsy prezradila, ako je to s jedlom u nich doma a ako sa u nich mieša varenie s výchovou.
