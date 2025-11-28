Najprestížnejší ples roka: Poznáme 20 návrhárov, ktorí oblečú hostí Beauty Ballu!

BRATISLAVA – Bratislavský hrad sa 16. januára 2026 premení na miesto, kde móda dostane úplne iný rozmer. Na druhom ročníku exkluzívneho Beauty Ballu od prominentnej lekárky Aleny Pallovej pôjde o premenu na najlepšiu verziu seba. Hosťom k tomu dopomôže 20 špičkových dizajnérov, ktorí im ušijú exkluzívne modely na mieru.
Témou večera je Metamorfóza. Tá však nehovorí o dramatickej zmene imidžu, ale o premene, ktorá začína vo vnútri a oblečenie ju len zvýrazní. Základom je, aby sa človek cítil dobre a krásny outfit je už iba pomyselnou čerešničkou na torte. No a o tú sa postará 20 top dizajnérov, ktorí hosťom ušijú modely na mieru.
Zuzana Haková, Boris Hanečka, Martin Hrča, Marcel Holubec W, Jana Jurčenko, Ema Klein, Izabela Komjati, Veronika Kostková, Michael Kováčik, Lukáš Krnáč, Zuzana Kubičková, Zarina Labunet (Šimkovič), Zuzana Los Božíková, Jana Pištejová, Lucia Slezáková - Lucre, Lenka Sršňovám, Jozef Grondžák, Marco Mirelli, Maximilián Mucska, Ivan Zahon - mená, ktoré budú diktovať dress code exkluzívneho Beauty Ballu.
Každý z nich však na hrad prinesie vlastný pohľad na metamorfózu. Michael Kováčik ju vníma ako "návrat k vlastnej sile - tichý, prirodzený a neprehliadnuteľný." „Metamorfózu vnímam ako proces, v ktorom žena odkladá to, čo jej už neslúži a vystupuje v podobe, ktorá je autentická a prirodzená. Riadi sa heslom, že menej je viac. Presne tak pristupujem k návrhom a tvorivému procesu modelov aj ja,“ vyjadril sa.
Lenka Sršňová o metamorfóze hovorí ako o dlhej ceste, ktorou kráčame všetci: „Pri tvorbe modelov pre Beauty Ball ma inšpiruje najmä to, ako sa žena dokáže meniť podľa toho, čo práve prežíva. Rada pozorujem, ako sa ženy menia a rozkvitajú, keď sa cítia krásne.“
Izabela Komjati ju zas vníma ako zjemnený prechod do verzie ženy, ktorá už existuje v jej vnútri: „V mojich modeloch bude metamorfózu symbolizovať práca so svetlom a tieňom v materiáli, kontrast matných a jemne žiariacich textúr, prechody vo vrstvení a premena siluety v pohybe.“
Jozef Grondžák chce na modeloch pre pánov ukázať, že aj pánska móda vie byť elegantná, progresívna a schopná premeny bez straty mužnosti. „Metamorfózu vnímam ako moment, keď muž objaví nový rozmer svojho sebavedomia,“ prezradil.
A Marco Mirelli zas chce odevom vyniesť na povrch to podstatné, to očiam neviditeľné: „Odevom nikdy nemôžeme zmeniť osobnosť nositeľa. Môžeme ju iba vyjadriť, lepšie povedané, pomôcť ju vyjadriť. To, kým človek v skutočnosti je vo svojom vnútri.“
Beauty Ball 2026 nebude len obyčajným plesom. Stane sa živou prehliadkou slovenskej módnej scény, kde sa na jednom mieste spoja: špičkové osobnosti dámskej a pánskej módy, inšpiratívne príbehy premeny a novonadobudnutého sebavedomia a hostia, ktorí sa neboja zažiariť spôsobom, aký nie je úplne bežný.
Ak sa v ten večer vyberiete na Bratislavský hrad, nepôjde len o výber šiat či obleku. Vyberiete si dizajnéra, ktorý spolu s vami vytvorí váš vlastný príbeh premeny.