Alena Pallová chystá veľkolepý návrat noblesy: Beauty Ball 2026 má ambíciu stať sa symbolom nového začiatku

Pripravte sa na niečo, čo Slovensko ešte nezažilo! Lekárka Pallová stojí za exkluzívnym podujatím, ktoré má ambíciu otvoriť plesovú sezónu s noblesou a eleganciou, aká u nás už roky nebola. Beauty Ball 2026 prichádza s novou témou Metamorfózy a ambíciou vrátiť noblesu plesovej sezóne. Exkluzívne podujatie, ktoré spája módu, umenie a filantropiu. Ukazuje, že elegancia nie je minulosť, ale hodnota, ktorá si zaslúži žiaru reflektorov.
Beauty Ball 2026 sa vracia s novou témou a novou energiou. Prečo ste sa rozhodli pre tému – Metamorfózy?
„Krása nikdy nie je len o tom, čo vidíme navonok. Je to o premenách, ktoré prichádzajú, keď sa žena rozhodne zmeniť nie preto, že musí, ale preto, že chce. Téma Metamorfózy vznikla ako prirodzené pokračovanie mojej práce v estetickej medicíne. Denne vidím, ako sa ženy učia znovu veriť sebe. Tento ročník má byť oslavou práve tejto sily – svetla, ktoré v každej z nás už je,“ vysvetľuje zakladateľka podujatia a priekopníčka estetickej medicíny Alena Pallová.
Kedysi boli plesy symbolom elegancie a spoločenského lesku. Chcete tento duch vrátiť späť?
„Presne tak. Mojou víziou je prinavrátiť plesovej sezóne noblesu, ktorú si pamätáme z čias, keď sa ľudia vedeli zastaviť, pozrieť si do očí a vnímať krásu okamihu. Dnes žijeme rýchlo, všetko sa deje online, ale práve preto potrebujeme priestor, kde sa čas spomalí. Beauty Ball má byť miestom, kde sa spojí elegancia, emócia a prítomný okamih. Kde krása nie je prežitok, ale naopak – hodnota.“
Očakávania sú veľké. Čo môžu hostia počas večera zažiť?
„Pripravujeme výnimočný umelecký koncept, ktorý spojí hudbu, vizuál, tanec aj módu. Nebude to len séria vystúpení, ale príbeh – prepojenie emócie a estetiky. Zároveň dáme priestor slovenským a českým umelcom, ktorí majú čo povedať. To je pre mňa skutočná metamorfóza – keď lokálna tvorba dostane medzinárodný rozmer.“
Beauty Ball má od začiatku aj charitatívny presah. Bude tomu tak aj teraz?
„Určite. Krása má zmysel len vtedy, keď má srdce. Preto zostáva filantropia neoddeliteľnou súčasťou nášho projektu. Tichou dražbou umeleckých diel a šiat podporíme organizácie, ktoré pomáhajú ľuďom prechádzajúcim náročnými životnými etapami. Chceme ukázať, že aj krása môže byť liečivá, že elegancia môže mať dušu a že dobré skutky sú najkrajším šperkom večera.“
Vizuál tohto ročníka pôsobí veľmi poeticky. Ako vznikal jeho koncept?
„Chcela som zachytiť ticho pred zrodom – okamih, keď sa ešte nič nedeje, ale všetko sa už pripravuje. Farby sú minimalistické, čisté, s dotykom svetla, ktoré symbolizuje zmenu. Je to metafora našich vnútorných metamorfóz, momentu, keď sa žena opäť nájde a dovolí si žiariť.“
Ako vnímate úlohu ženy v dnešnom svete krásy?
„Krása by mala byť zdrojom sily, nie tlaku. Chcem, aby ženy prestali bojovať s vlastnou podobou a prijímali sa také, aké sú. Aby pochopili, že aj malé zmeny môžu mať veľký význam – keď ich robia pre seba, nie pre iných. Metamorfóza nie je o tom stať sa niekým iným, ale o tom, objaviť, kým naozaj sme.“
Ak by ste mali opísať Beauty Ball 2026 jednou vetou?
„Beauty Ball je oslava ženskosti, umenia a pomoci, a všetkého, čo verí v krásu s dušou.“
A na záver to, čo všetkých zaujíma – kedy a kde sa Metamorfózy odohrajú?
„Miesto zostáva zatiaľ zahalené rúškom tajomstva,“ usmieva sa Pallová. „Chceme, aby aj samotné odhalenie bolo súčasťou prekvapenia. Isté však je, že Beauty Ball 2026 otvorí bránu novej plesovej sezóny, akú sme tu už dlho nemali. Verím, že sa nám podarí pripomenúť, prečo sme si plesy kedysi tak veľmi zamilovali.“
