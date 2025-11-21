Očami tvorcov pánskej módy: Toto boli NAJlepšie oblečené dámy na Beauty Ball, žiarili ako kráľovné

BRATISLAVA - Beauty Ball nie je len spoločenské podujatie. Je to zážitok, manifest, výpoveď o dobe, v ktorej elegancia, umenie a odvaha tvoria nový jazyk luxusu.
Minulý rok sa prvýkrát konal Beauty Ball, prestížny spoločenský a módny večer na Slovensku. Išlo o dychberúci večer plný luxusu, krásy, noblesy, ale aj umenia. A pozvanie na túto udalosť si nenechalo ujsť mnoho známych osobností, ktoré predviedli zaujímavé outfity.
Témou druhého ročníka je Metamorphosis – premena, ktorá presahuje telo, dotýka sa duše a oslavuje autentickú krásu v jej najhlbšej podobe. Za víziou podujatia stojí MUDr. Alena Pallová – úspešná odborníčka, podnikateľka a slovenská kráľovná estetickej medicíny, zakladateľka Inštitútu estetickej medicíny IEM v Pezinku, IEM Spa Bratislava a IEM Spa Praha.
Pallová na Beauty Balle vystriedala 3 outfity: TOTÁLNA bohyňa, ale.. PROBLÉMY s poslednými šatami!
Marek Liso, Marco Mirelli
Ivana Gáborík
Tam nie je čo hodnotiť. Prirodzená krása sa snúbi s eleganciou. Keby slovo dokonalosť malo obsah, tak asi by najlepšie vyjadrilo jej celkový štýl.
Monika Szabó
Monika nie je typickou modelkou, ale mám pocit, že je sama sebou a nepotrebuje sa na nič hrať. Neviem presne povedať, čo sa mi na tom páči, ale páči sa mi to.
Barbora Bakošová
Ak chcela Barbora dosiahnuť jednoduchú francúzsku eleganciu, tak v kombinácii s originálnym účesom sa jej to podarilo.
Alena Pallová
V prípade Aleny nie je o čom. Má svoj štýl a úlohu hostiteľky bálu zvládla po každej stránke na výbornú. Ak chce byť vzorom pre ostatných, tak musí byť vzorom hlavne pre seba, a to, myslím si, zvláda dokonale.
Jozef Grondžák, Lombardi
Vybrať len tri róby bolo naozaj náročné – Beauty Ball ukázal, že Slovenky majú skvelý vkus a vedia sa obliecť s noblesou aj štýlom.
Kinga Puhová
Trblietavý materiál a odvážny strih robia z tejto róby najsilnejší red-carpet efekt večera. Model krásne kopíruje postavu a dodáva nositeľke sebavedomie aj výnimočnosť.
Mária Čírová
Róba ma zaujala noblesou a couture siluetou, kde kontrast čiernej a bielej vytvára dokonale elegantný moment. Tylové rukávy dodávajú celému looku ľahkosť a pritom zachovávajú luxusný charakter šiat.
Alena Pallová
Éterický nude odtieň a jemné vrstvenie látok vytvárajú dojem modernej bohyne. Kapucňa dodáva modelu originalitu a robí z neho okamžite zapamätateľný módny moment.
Jana Pištejová
Kombinácia čipky a flitrov pôsobí zmyselne a mladistvo, pričom si zachováva eleganciu. Zlatá sukňa dodáva looku glamour a krásne rozžiarila celkový styling.
E.Mucska, Maximilian Mucska Bespoke
Adriana Novakov
V jednoduchosti je krása. Nádherné červené večerné šaty s čistým, elegantným strihom pôsobia výnimočne a v kombinácii so zladenými doplnkami vytvárajú harmonický spoločenský look.
Kinga Puhová
Moderné prevedenie šiat v štýle glamour stavajú do popredia sebavedomie nositeľky – hlboký výstrih, dlhé línie a ženská, charizmatická silueta zaujmú pozornosť nejedného muža.
Ivana Gáborík
Strih a farebný odtieň večerných šiat prirodzene a elegantne ladia s čiernym pánskym klasickým smokingom. Odhalené ramená pôsobia žensky a predĺžený strih zakrývajúci topánky dodáva celému outfitu noblesnú, večernú siluetu.