Vlhová sa pri tejto otázke zapotila: Partner alebo šport? Dlhé mlčanie a potom...

BRATISLAVA - Slovenská lyžiarska hviezda Petra Vlhová sa v relácii A SME TU ocitla pred nečakanou, no mimoriadne úprimnou otázkou: čo je pre ňu dôležitejšie – láska k partnerovi alebo k športu? Jej otvorená odpoveď vás prekvapí!
Jojkárska relácia A SME TU prináša odpovede na otázky, ktoré sa nepýta bežný redaktor. Celebrity ich dostávajú od ľudí s autizmom. Ich otázky sú vždy autentické, nečakané a prekvapivo otvorené. Jedna taká zaskočila aj samotnú svetovú lyžiarku Petru Vlhovú. Otázka bola, že čo je pre ňu dôležitejšie, či partnerská láska alebo láska k športu.
Petra sa najskôr pousmiala a chvíľu premýšľala. Keď však prehovorila, štúdio stíchlo. „Určite pre mňa veľmi dôležitá je partnerská láska – mať niekoho pri sebe, koho miluješ,“ priznala bez zaváhania. Zároveň ale dodala, že jej život sa od športu jednoducho oddeliť nedá: „Ale zároveň vieš mať lásku aj k športu… keď máš naplnený osobný aj športový život, vtedy máš podľa mňa vyhraté.“
Podľa Petry je kľúčom k dlhodobému štastiu rovnováha: „Mať aj to, aj to… to je podľa mňa výhra v živote.“ Počas rozhovoru prichádzali aj ďalšie nečakané otázky, na ktoré reagovala s úsmevom, spontánne a maximálne úprimne. Práve to je čaro formátu, v ktorom hostia ukazujú svoju najľudskejšiu stránku. Celý rozhovor s Petrou Vlhovou si môžete pozrieť už v sobotu o 20.40 na televízii Joj.
Vidieť reláciu A SME TU môžete aj vopred ešte pred jej uvedením na televíznej obrazovke. Exkluzívne premietanie talkshow sa najbližšie uskutoční 2. decembra o 18.00 v Cinemax Aréna v Trnave. V predpremiére tak diváci budú môcť vidieť epizódu, ktorej hosťom je hudobník Marián Čekovský, ktorý je súčasne autorom skladby SME TU. Tá sa stala titulnou piesňou jedinečnej talkshow, ktorá búra bariéry a prináša nevídaný pohľad na inklúziu. Vstup je zdarma, no počet miest je obmedzený – stačí napísať svoje meno a počet miest na premietanie@joj.sk.
