Moderátor Martin Nikodým: Tajné ZÁSNUBY? Prsteň dal priateľke už pred 6 mesiacmi!

BRATISLAVA/JEMEN - Martin Nikodým (54) je už vyše roka šťastne zadaný. Pár tvorí s krásnou blondínkou, ktorá sa volá Martina. Moderátor netají, že je je v tom až po uši - a zjavne už rozmýšľa aj nad svadbou. Zdá sa totiž, že svoju priateľku požiadal o ruku.... Už pred polrokom!
O tom, aké hlboké city chová k novej priateľke Martine, nám Martin Nikodým porozprával už pred pár mesiacmi. „Áno, milujem ju a verím, že to tak ešte dlho bude. Funguje nám to veľmi fajn a už je to cez rok a vyzerá to tak s najväčšou pravdepodobnosťou, že si oblečiem aj svadobné háby,“ odhalil v rozhovore pre Topky.sk moderátor. Dodal však, že svadbu zatiaľ nechystajú oni, ale jeho syn Adam.
No jeho najnovšie slová naznačujú, že by svadba čoskoro mohla byť témou aj v ich vzťahu. Partneri sa aktuálne nachádzajú na dovolenke v Jemene, odkiaľ zverejnili spoločnú fotku z pláže pri západe slnka. Martin na nej svojej milej niečo ukazuje. Mnohí si hneď mysleli, že ide o fotku zo zásnub. Jednou z tých, ktoré zo záberu nadobudli taký dojem, bola aj herečka Jana Majeská.
„Sú len dve možnosti, buď máš v ruke mušľu alebo prsteň,“ napísala pod fotku, na ktorú Nikodým veľavravne odpovedal. „No veď mušľu. Prsteň má už takmer pol roka,“ prekvapil svojou odpoveďou moderátor. Či išlo o bežný šperk, ktorý Martina dostala do daru alebo sa rozhodol urobiť dôležitý krok a požiadal ju o ruku, už neprezradil.
- archívny rozhovor -