Dcéra (19) Karla Gotta je ZADANÁ: Prvá veľká láska... Už ho predstavila aj rodine!

PRAHA - Dcéra legendárneho Karla Gotta, Charlotte Ella, prežíva krásne obdobie plné lásky. Mladá speváčka je zadaná. Už svojho priateľa predstavila aj najbližším!
V rodine zosnulého speváckeho velikána Karla Gotta (†80), ktorý navždy opustil tento svet v roku 2019, sa dejú veľké veci. Jeho staršia dcéra Charlotte Ella (19) prežíva krásne obdobie – je totiž prvýkrát zamilovaná. A čo viac, svojho priateľa už stihla predstaviť najbližším, vrátane mamy Ivany aj dlhoročného rodinného podporovateľa Leona Tsoukernika.
Ten bol s Karlom Gottom dlhé roky v priateľskom vzťahu a rodine zostal oporou aj po jeho odchode. „S Ivanou a dievčatami sme v kontakte. Pravidelne ma navštevujú, práve nedávno u nás boli,“ priznal pre Blesk.cz Tsoukernik. Dodal tiež: „Myslím, že sa im darí veľmi dobre.“ Dnes sa Ivana venuje odkazu svojho zosnulého manžela a jej dcéry pokračujú v štúdiu.
Obe mladé dámy dozreli, a tak nie je žiadnym prekvapením, že sa páčia chlapcom. Rodinný priateľ Leon prezradil aj malé tajomstvo: „Charlotte už k nám priviedla i priateľa, je to sympatický kluk. Obe sú veľké dievčatá, tak prečo by nemali chlapcov?“ Viac o jej vzťahu však povedať nechcel, najmä s ohľadom na jej súkromie.
