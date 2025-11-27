KONIEC po 5 rokoch manželstva: Tajný ROZVOD slovenského moderátora... NEVERA!

BRATISLAVA - V roku 2020 sme na Topkách informovali o rozprávkovej svadbe známeho rádiového spíkra a rapera Dušana Šortyho Berkyho (37). Svoje áno vtedy povedal dlhoročnej partnerke Zuzke. Rozprávke však pred pár dňami odzvonil definitívny koniec. Ako sa nám podarilo zistiť, dvojica mala v v pondelok súd a po 5 rokoch manželstva prišiel rozvod!
Dvojica si svoje áno povedala po dlhých rokoch spoločného života - 22. augusta 2020 v bratislavských Podunajských Biskupiciach, len trištvrte roka po narodení spoločnej dcérky Terézie. Po 5 rokoch však prišiel šok. Zdanlivo šťastná rodinka sa rozpadla v pondelok už prebehol aj rozvod. Prezradila to Šortyho exmanželka Zuzana.
„Úsmev nasilu... Ostáva mesiac do Vianoc a ja som sa rozviedla s niekým, koho som považovala za najbližšiu osobu a komu som verila až za hrob. Ako hovorí Norika - nenechajte sa oj*bať. Keďže ja som sa nechala, moja dcéra nebude vyrastať v kompletnej rodine,“ napísala sklamaná žena a ďalšími slovami aj naznačila, čo bolo dôvodom ich náhleho rozchodu.
Zdá sa, že za koniec ich dlhoročného vzťahu môže iná žena. „Nech je toto memento pre všetky ženy, tie ktoré dôverujú a nepreverujú aj pre tie, ktoré sa nehanbia a ulakomia sa na ženatého muža s malým dieťaťom. Básnická otázka: Ako sa ti zaspáva s pocitom, že malé dievčatko kvôli tebe nemá doma svojho ocka a zrútil sa jej svet?“ napísala a dodala, že karma je skutočná.
Podľa našich informácií súd prebehol v pondelok. „K téme nášho rozvodu som pôvodne nemala v úmysle sa mediálne vyjadrovať. Moje stanovisko som zdieľala len na svojom súkromnom profile. Keďže sa však ku mne dostal rozhovor môjho exmanžela, o ktorom som nebola vopred informovaná a ktorý poskytol ešte pred formálnym ukončením manželstva, považujem za potrebné uviesť veci na pravú mieru,“ vyjadrila sa pre Topky.sk Zuzana Berky, ktorá pôsobí ako výkonná riaditeľka spoločnosti zastupujúcej známu šperkársku značku.
