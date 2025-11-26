Streda26. november 2025, meniny má Kornel, zajtra Milan

Rozvod na spadnutie... Lela a Karlos Vémolovci: Problémy v manželstve! Čo sa stalo v Dubaji?

Karlos Vémola a Lela Ceterová Zobraziť galériu (22)
Karlos Vémola a Lela Ceterová (Zdroj: Ján Zemiar/Instagram)
PRAHA - Manželstvo Karlosa Vémolu (40) a jeho Lely (36) je v ohrození! Podľa medializovaných informácii sa medzi nimi objavila vážna kríza a rozvod je na spadnutie. Všetko vyvrcholilo počas ich nedávnej dovolenky v Dubaji, ktorá mala byť romantickým únikom...

V kuloároch sa už dlhšie šepká, že medzi manželmi nie je všetko v poriadku. Naznačila to aj Lela, ktorá prišla na vyhlásenie ankety Český slávik viditeľne schudnutá a bez Karlosa. „Majú veľkú krízu a vyzerá to na rozvod. Lela si myslí, že ju Karlos podvádza. Vraj sa chodí domov len prezliecť a vyspať, inak ho takmer nevidí,“ prezradil českému denníku Blesk zdroj blízky páru. Lelu trápi aj fakt, že sa Karlos málo zapája do chodu domácnosti a ona ostáva na všetko sama. Pocítila to naplno aj v posledných mesiacoch, keď riešila vážne zdravotné problémy ich najmladšieho syna Arnieho (7 mes.), ktorý musel ísť na operáciu obličiek.


Najhoršie však podľa zdroja prišlo práve počas ich dovolenky v Dubaji. Hoci na sociálnych sieťach vyzerala všetko romanticky, v zákulisí to malo vyvrcholiť. „Muselo sa tam stať niečo strašné. A navyše sa k Lele dostali nejaké dôkazy, že jej Karlos neverný. Chcela dokonca odletieť domov o deň skôr,“ dodal zdroj s tým, že presné detaily nie sú známe.

Nie je to pritom prvýkrát, čo pár prechádza krízou. V roku 2020 Lela obvinila Karlosa z nevery a odišla z domu, naposledy sa pár „oficiálne“ rozišiel v roku 2022. „Karlos a Lela, oficiálny koniec,“ napísal vtedy zápasník na Instagrame a dodal, že prišiel na to, že má Lela pomer s iným mužom, ktorému dal hneď dve facky. Len pár týždňov nato však boli opäť spolu. „Takáto situácia vás posilní, ak je vzťah skutočne pravý. Som rada, že s Karlosem nás to utvrdilo, že nevieme byť bez seba,“ povedala Lela vtedy. Ich svadbu pred tromi rokmi vysvätil Jiří Krampol (†87).

