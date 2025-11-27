Štvrtok27. november 2025, meniny má Milan, zajtra Henrieta

Slovenská speváčka po schudnutí 40 kíl: Prvých 5 rokov je kritických... Váhu kontroluje stále!

BRATISLAVA - Speváčka Anabela Mollová prešla obrovskou životnou premenou – schudla 40 kilogramov, no ako priznáva, skutočný boj sa začal až po tomto úspechu. Hovorí otvorene o strachu z návratu k starej hmotnosti, o disciplíne, ktorú si musela vybudovať, aj o tom, prečo ju dodnes dojímá sledovanie Extrémnych premien. Udržať si novú váhu je podľa nej náročnejšie než samotné chudnutie – a každý deň je v tom malom osobnom boji sama so sebou.

Speváčka Anabela Mollová je príkladom toho, že cesta za zdravším telom nekončí na váhe ani v momente, keď človek dosiahne svoju vysnívanú postavu. Anabela schudla takmer 40 kilogramov, no podľa jej vlastných slov to bol iba prvý krok. Ten druhý – a oveľa náročnejší – je svoj nový životný štýl udržať. Anabela sa netají tým, že dlhodobo sleduje reláciu Extrémne premeny a práve tam sa prvýkrát stretla s vetou, ktorá ju prenasleduje dodnes. Aktuálne prijala pozvanie do podcastu Sama sebou, kde o tom otvorene porozprávala.

„Maroša Molnára v Extrémnych premenách pozerám, pre mňa je to ako romantický film. Ja pri tom strašne plačem,“ priznala speváčka, ktorú môžete poznať z niekdajšej relácie Milujem Slovensko vysielanej na STVR alebo skupiny Fragile. Jednu myšlienku z relácie si dokonca pamätá dodnes: „On tam raz povedal, to bolo tesne potom, ako som schudla, že víťaz nad obezitou je ten, kto tú schudnutú váhu udrží 5 rokov. Ak to vydržíš tých 5 rokov, tak už by to malo byť v poriadku.“ V tom čase sa Anabela cítila sebavedomo.

„Ja som si vtedy tak hovorila, že ale prosím ťa, že však už teraz mám nejaký stereotyp, že prečo by som to mala nabrať naspäť,“ opísala. Ako však priznáva, realita je oveľa zložitejšia. Hoci si vybudovala nový režim a návyky, stále musí byť v strehu. „Ja mám stále takú hranicu, že keď sa dostanem na nejaké číslo, tak vtedy si poviem stop. Vtedy musím dať pozor,“ vyjadrila sa. Jej okolie však nie vždy chápe, prečo svoju váhu tak dôsledne sleduje. „Ja to stále vysvetľujem mojim blízkym, lebo oni, že načo to stále riešiš a načo sa vážiš a načo stále kontroluješ tú váhu...“ objasnila.

Napriek tomu vie, že kontrola je pre ňu dôležitá. „Lebo ja sama cítim, že ja proste veľmi rýchlo by som sa dostala naspäť. A preto sa to aj tým iným ľuďom, ktorí schudnú veľa, deje, podľa mňa. Lebo máme na to veľmi jednoduchý nábeh,“ dodala. Najväčší boj neprebieha pred kamerami ani pred zrkadlom, ale v hlave. Telo si po radikálnom chudnutí často chce svoju pôvodnú hmotnosť získať späť a ak človek poľaví, stačí naozaj málo. Preto sa speváčka naučila vnímať svoje telo, svoje signály a včas zasiahnuť.

