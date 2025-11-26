Plačkovej vianočná výzdoba: Pozrite na ten stromček... Totálny GÝČ!

BRATISLAVA - Vianoce sa u Plačkovej opäť nesú v znamení veľkolepej výzdoby. Influencerka a podnikateľka Zuzana Strausz Plačková otvorila dvere profesionálom, ktorí jej dom premenili na rozprávkové kráľovstvo. Pozrite na ten stromček!
Obdobie vianočných sviatkov sa nezadržateľne blíži. V niektorých domácnostiach sa to už blyští svetielkami, rôznymi ozdobami alebo vianočným stromčekom. Ľudia sa pomaly pripravujú na najkrajší čas každého roka. Rovnako aj podnikateľka Zuzana Strausz Plačková, ktorá si pre svoju rodinu a najmä fanúšikov vždy prichystá veľké prekvapenie. Prišli ku nej profesionáli, ktorí jej vyzdobili domov.
Minulý rok mala Zuzana stromček je bohato ozdobený obrovskými guľami, cukríkmi, sklenenými ozdobami či mašľami. Perličkou boli hýbajúce sa nohy „zapichnutého“ Santu. A ani tento rok výzdobou nesklamala. Pre svojho synčeka nechala postaviť stromček v štýle rozprávky Grinch. Niektorí ho ospevujú a iní zase tvrdia, že je to totálny gýč. „Moje dieťa by sa zjašilo od radosti, on je jeho veľký fanúšik. Máte to krásne," napísala fanúšička.
„Toto je pre mňa vysnený stromček," pridala sa ďalšia. „Je naozaj krásny, ale za mňa trochu priskoro," zhodnotila iná. „Pre mňa gýčový," okomentovala istá žena. „Veď tak to má byť," zasmiala sa Plačková. „Za mňa hrozný gýč, ale úplne chápem, moje dieťa dnes prišlo presne v takejto grinchovskej gýčovej mikine, ktorú si vyprosilo," priznala ďalšia. V ďalšej miestnosti mala stromček s červenými mašličkami, obrovskými červenými darček a dokonca mašľu dostala aj žirafa.
