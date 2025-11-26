Zlatovláska Jorga Kotrbová (†78) žila ako milionárka: Podedila majetok v astronomickej sume!

PRAHA - Herečka Jorga Kotrbová (†78) často tvrdila, že Zlatovláska jej zničila život. Úloha v legendárnej rozprávke jej vraj skomplikovala hereckú kariéru, no život v biede rozhodne nežila.
Počas svojho života sa herečka dostala k nehnuteľnostiam, ktorých hodnota dosiahla takmer 5 miliónov eur. Zatiaľ čo fanúšikovia si mysleli, že sa po odchode z javiska „pretĺkala“ na ranči, realita bola úplne iná. Kotrbová sa stala podľa expres.cz tichou milionárkou, ktorá mala v rukách naozaj pôsobivé portfólio.
Najväčší poklad: Dom v centre Prahy
Najhodnotnejším majetkom v jej zbierke bol spoluvlastnícky podiel v historickom dome na Pštrossovej ulici v úplnom centre Prahy. Celková hodnota stavby sa odhadovala na úžasných 11,55 mil. €, pričom herečke patrila štvrtina. Hodnota jej podielu: 2,9 mil. €
Záhrady, parky, stavebné parcely
V Libni vlastnila Kotrbová niekoľko pozemkov – od záhrad a parkov až po stavebné parcely, ktoré jej celkovo priniesli hodnotu viac ako milión €.
Bytový dom na Palmovke
Na rušnej Zenklovej ulici mala herečka spoluvlastnícky podiel v bytovom dome s deviatimi bytmi. Hodnota domu je 1,87 mil. a podiel Kotrbovej je 232 000 eur.
Desivé Bohnice a pozemok pri cintoríne
Pri múre známeho bohnického cintorína – miesta s temnou históriou, kde mali byť pochovaní aj niektorí významní pacienti – vlastnila Kotrbová polovicu pozemku o rozlohe 1810 m². Hodnota jej podielu: 200 000 €
Polia v Kolovratoch s veľkým potenciálom
V Kolovratoch jej patrila orná pôda, ktorú zrejme prenajímala. Aj keď cena za meter štvorcový bola nízka, pri zmene územného plánu by hodnota dramaticky vzrástla. Hodnota jej podielu: 90 000 €
Vysočany: veľká plocha, malá využiteľnosť
Pozemky vo Vysočanoch mali celkovo takmer 2800 m², no ich susedstvo s priemyselným areálom výrazne obmedzovalo možnosti využitia. Hodnota jej podielu: 41 000 eur
Ranč ako splnený životný sen
Najosobnejšou investíciou herečky bol statok v Ludvíkově pod Smrkem, ktorý si kúpila, aby si splnila dávny sen. Presťahovala sa tam s dcérou Juliou a jej rodinou, venovala sa farmárčeniu a starala sa o kone. Aj keď statek nebol honosný, poskytol jej vytúžený pokoj a slobodu. Hodnota: 153 000 eur.
