Šokujúca KLEBETA o blondínke z českej Ruže pre nevestu: Mala mať TROJKU s... Preboha!

PRAHA - U našich západných susedov odštartovala obľúbená reality šou Bachelor (Ruža pre nevestu). Predchádzajúca séria bola plná škandalóznych odhalení o dievčatách... A zdá sa, že 2. séria bude pokračovať v rovnakom duchu. Len čo šou začala, sociálnymi sieťami začala kolovať šokujúca klebeta o blondínke Nice. Uff, toto je prisilná káva!
Na platformách Voyo a Oneplay v stredu odštartovala nová séria zoznamovacej šou Bachelor. Tá bude úplne iná, ako všetky predchádzajúce. Svoju vyvolenú si totiž nebude vyberať len jeden ženích, ale rovno dvaja - dvojičky Martin a Míra Dubovickí. A na výber budú mať z dvadsiatky vydajachtivých žien.
Predchádzajúca séria bola plná šokujúcich odhalení. Hneď po prvej epizóde sa prevalilo, že súťažiaca Denisa natáčala porno. Následne začali verejnosťou kolovať pikantné fotografie aj ďalších dievčat... No a výnimkou nie je ani 2. séria. Len čo odvysielali prvú časť, už sa začali šíriť prvé klebety. A aj tentokrát poriadne pikantné.
Anonymný používateľ jednej z diskusných skupín zverejnil šokujúcu informáciu o súťažiacej menom Nica. „Slečna je z rovnakého mesta ako ja, a nie ste vôbec pripravení na to, aký masaker je jej povesť,“ začal. „Keď mala 12 rokov, nafotila intímne fotografie rozkroku a lietali tu po celej KH,“ uviedol a ďalšou informáciou šokoval úplne všetkých.
„So svojou mamou mala trojku s jedným frajerom od nás z KH. Všetci o nej hovoria ako o tej, čo rozťahuje nohy, je proste jednoduchá a na peniaze,“ napísal anonym s tým, že chalan nebol priateľom ani jednej z dievčat a išlo čisto o finančne motivovanú situáciu. Súťažiaca na šokujúcu klebetu zatiaľ nijako nereagovala.
