Vyšetrovanie Czech castingu UKONČENÉ: Polícia obvinila 9 ľudí, niektorých aj zo znásilnenia!

PRAHA - Vyšetrovanie je po 5 rokoch ukončené. Polícia obvinila 9 mužov, niektorých dokonca aj zo znásilnenia. Ide o českú stránku pre dospelých, kde hviezdila aj Zuzana Strausz Plačková na bielom gauči.
Zuzana Strausz Plačková sa pred 12 rokmi objavila na českej stránke pre dospelých, ako sa nahá potiera olejom na bielom gauči. Toto video vtedy obletelo internet rýchlosťou blesku. Plačková vtedy dostala kastingové číslo 1432. Na webe czech castingu sa objavili aj iné ženy. Skupina, ktorá mala agentúru pod palcom, mala pod zámienkou profesionálneho fotomodelingu nútiť ženy k účasti v sexuálnych scénach, pričom v niektorých prípadoch malo dôjsť aj k znásilneniu.
Národná centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) ukončila rozsiahle vyšetrovanie a odporučila podať obžalobu na deväť osôb spojených s týmto prípadom. Podľa hovorcu NCOZ Jaroslava Ibeheja sa obžaloba týka nelegálnej tvorby nevhodných audiovizuálnych materiálov a v niektorých prípadoch aj ďalších závažných trestných činov, akým je znásilnenie. Organizovaná skupina v rokoch 2016 až 2019 zverejňovala inzeráty na fotomodeling určené pre ženy nad 18 rokov, ktoré však podľa polície slúžili ako zástierka na výrobu a následné šírenie pornografických materiálov.
„Majiteľ spoločnosti mal skupinu riadiť a financovať a po výbere konkrétnej uchádzačky o prácu rozhodovať o jej zaradení do projektu. Ostatní členovia skupiny mali podľa už skôr zistených skutočností plniť vopred určené úlohy, napríklad organizovať stretnutia so ženami, zverejňovať inzerciu, uzatvárať zmluvy, overovať plnoletosť a viesť osobné pohovory,“ uviedol plukovník Ibehej.
Trestné stíhanie sa začalo v roku 2020, keď polícia zadržala desať osôb, z ktorých deväť následne obvinila. Jedna zo žien opísala desivé chvíle pre portál irozhlas.cz. Po podpísaní zmluvy, ktorú nedočítala konca, na ňu podľa jej slov namierili kameru, krikom a vyhrážkami bitím aj pokutou ju donútili vyzliecť sa a následne ju mal pornoherec prinútiť k sexu.