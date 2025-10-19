Ruža pre nevestu prináša svetový UNIKÁT: Lásku budú hľadať bratia - DVOJIČKY!

PRAHA - Prvá séria šou Ruža pre nevestu Česko (Bachelor Česko) sa stala obrovským fenoménom, ktorý zarezonoval ďaleko za hranicami televíznych obrazoviek. V utorok 18. novembra 2025 odštartuje na Voyo druhá séria, ktorá otvorí novú kapitolu hľadania lásky – úprimnejšiu, hlbšiu a plnú silných rozhodnutí. A navyše, prinesie rovno dvojnásobnú porciu romantiky!
Tento rok budú diváci svedkami príbehu, aký svet ešte nezažil. Lásku totiž nebude hľadať len jeden, ale hneď dvaja muži – a navyše bratia a najlepší priatelia. Jednovaječné dvojčatá Míra a Martin sa rozhodli zmeniť svoj osud spoločne.
„Za seba môžem povedať, že som nadšená! Nejde len o to, že ide o svetový unikát mať dvoch bachelorov, jednovaječné dvojčatá, ale hlavne o to, akí Martin a Míra v skutočnosti sú. Obaja majú všetky vlastnosti, ktoré by mal mať pravý bachelor. Sledovať ich dvojakú cestu za láskou ma nesmierne bavilo a verím, že divákov to zaujme rovnako,“ hovorí moderátorka Zorka Hejdová.
Kreatívna producentka Kateřina Pavlík ju dopĺňa: „Keď sme začínali s prípravami druhej série, ani vo sne by mi nenapadlo, že nakoniec budeme mať dvoch bachelorov – a ešte k tomu na prvý pohľad rovnakých. Výsledkom je naozaj jedinečná séria, ktorá si získala pozornosť aj zahraničných tvorcov formátu The Bachelor. Samotný držiteľ licencie dokonca plánuje zaradiť túto špecifikáciu castingu do formátovej biblie. Natáčať s dvoma bachelormi je úplne iná skúsenosť než s jedným. Nielenže všetko robíte dvakrát, ale aj celá dynamika vzťahov sa mení – zrazu majú aj dievčatá možnosť voľby. Spolupráca s Mírom a Martinom bola absolútne skvelá. Občas sme si neboli istí, kto je kto, čo viedlo k množstvu vtipných situácií – nielen vo vile, ale aj v zákulisí.“
Bratia majú 33 rokov a sú podnikatelia. Pred piatimi rokmi založili firmu na výrobu ekologických obalov a reklamných materiálov. Zabezpečujú aj facility servis, vrátane vlastných práčovní, a dnes zamestnávajú viac než sto ľudí. Míra sa do všetkého vrhá bez váhania – v práci, v živote aj vo vzťahoch. Sám seba definuje ako bojovníka. Vyštudoval telesnú výchovu, šport a manažment vzdelávania na Karlovej univerzite v Prahe. Českú republiku reprezentoval v kickboxe, ktorý ho naučil disciplíne a trpezlivosti. Jeho posledný vzťah nevyšiel, no vzišla z neho dcéra, pre ktorú je ochotný spraviť čokoľvek. Tvrdí, že práve ona ho naučila byť pravým džentlmenom a skutočným mužom. Míra nehľadá mamu pre svoju dcéru, ale ženu, ktorá v ňom prebudí energiu a stane sa jeho partnerkou na spoločnej ceste životom.
Martin sa riadi životným mottom: „Uč sa, makaj, vytrvaj.“ Je veľmi ambiciózny a vždy si dáva vysoké ciele. Ako malý podstúpil operáciu srdca. Práve vtedy sa rozhodol, že chce byť ako lekári, ktorí mu zachránili život. Tri roky študoval všeobecné lekárstvo a zároveň Ekonomickú univerzitu v Prahe. Časom ho však viac začal lákať svet biznisu. Hrá na klavíri a rovnako ako Míra miluje šport, no na rozdiel od neho sa nezúčastňuje kickboxerských súťaží – má rozhodcovskú licenciu a píska zápasy na svetovej úrovni. Na žene si váži inteligenciu, schopnosť načúvať a zmysel pre humor. Väčšinu času trávi v práci, ale keď má voľno a nie je s rodinou, rád cestuje. Túži po žene, ktorá sa stane dôvodom, prečo spomaliť, opustiť kanceláriu a začať si naplno užívať spoločné chvíle.
„Nebojím sa, že by sa nám páčili rovnaké dievčatá. Každý hľadáme u ženy niečo iné,“ hovorí Míra, a Martin ho dopĺňa: „Obom nám chýba láska, obaja sme single. Som rád, že do toho ideme spolu a že sa budeme navzájom podporovať.“
Úspešná šou Ruža pre nevestu Česko sa vracia s očakávanou druhou sériou, ktorá prinesie ešte viac romantiky, dramatických zvratov a prekvapivých momentov. V novej exotickej destinácii sa skupina dievčat bude snažiť získať priazeň charizmatických bachelorov, ktorí sú pripravení nájsť svoju ideálnu polovičku. Každé z dievčat má svoj vlastný príbeh, túžby aj očakávania. Každý pohľad, slovo a dotyk môžu zmeniť smer celého príbehu. Druhá séria ponúkne nielen romantické chvíle, ale aj emotívne ceremoniály ruží.
