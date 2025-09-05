Hviezda Ruže obeťou DOMÁCEHO NÁSILIA? Ďalšia modrina... Takéto vysvetlenie jej ľudia NEVERIA!

PRAHA - Christina Marinetti alias Chris (28) sa do povedomia verejnosti dostala vďaka českej verzii markizáckej šou Ruža pre nevestu - Bachelor Česko. Svoju lásku však našla až mimo kamier, dokonca sa nedávno pochválila informáciou, že sa vydala. V minulosti však priznala, že ju partner viackrát napadol... A opäť sa objavila s modrinou!
ŽALOSTNÝ POHĽAD na hviezdu Ruže: Obrovský MONOKEL na oku... Ľudia obviňujú jej frajera!
Chris patrila k výrazným účastníčkam českej verzie šou Ruža pre nevestu. Lásku síce pred kamerami nenašla, no po odvysielaní projektu priznala, že je vo vzťahu. Spočiatku to pôsobilo, že našla skutočne muža svojho života a ich vzťah pôsobil idylicky... No neskôr tmavovláska začala zdieľať videá, na ktorých mala dobitú tvár.
ZBITÁ hviezda Ruže sa vydala: Z monoklov ľudia OBVIŇOVALI jej terajšieho manžela!
Redakcii eXtra.cz potom potvrdila, že za modriny môže jej partner. „Fyzicky ma napadol dvakrát. Prvýkrát sa to stalo mesiac a pol späť,“ potvrdila Chris s tým, že všetko vtedy ohlásila aj polícii. Povedala tiež, že vzťah neukončila kvôli strachu. „Ospravedlňovala som si jeho správanie, že má stres. Ja toto robím vždy. Vtedy som sa už bála o život, to už ma trochu prebudilo. Mám narazené rebrá, dal mi päsťou do brucha,“ šokovala vtedy.
O to väčším prekvapením bolo, keď sa v auguste ukázalo, že sa za spomínaného priateľa vydala. „Pán Martin Lhnát a pani Christina Lhnát Marinetti,“ pochválila sa. No fanúšikovia si myslia, že v ich vzťahu sa všetko vrátilo do starých koľají a Christ je opäť obeťou domáceho násilia. Na sociálnej sieti TikTok totiž zverejnila video, na ktorom má obrovskú modrinu na bruchu.
„Ak si s chlapom, čo ťa mláti a robíš sociálne siete, tak to skrátka zakrývaj, ak nechceš, aby to ľudia stále riešili. Keďže si s ním dobrovoľne, tak to aspoň zakrývaj. Alebo choď od neho,“ okomentovala jedna zo sledujúcich a ďalšia sa pridala: „Čo tá modrina, opäť ťa zbil?“ Chris to následne vysvetlila slovami: „Nie je to modrina, je to spálenina od pekáča,“ to jej však už nikto neverí. „Jasne, všetci tomu veríme, keď to máš na bruchu,“ reagovala sledujúca.
