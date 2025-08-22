Šokujúce PRIZNANIE hviezdy Ruže pre nevestu: Po šou skončila na PSYCHIATRII!

PRAHA - Daniela Hájková sa do povedomia verejnosti dostala vďaka českej verzii zoznamovacej šou Ruža pre nevestu - Bachelor. No hoci sa jej srdce Jana Solfronka získať nepodarilo, šťastie našla po návrate z vily. No ani to netrvalo dlho... A na tmavovlásku všetko doľahlo - skončila na psychiatrii!
Účastníčka reality šou Bachelor ešte pred pár mesiacmi žila svoj sen. Hoci jej to s televíznym ženíchom Janom Solfronkom nevyšlo, lásku našla po návrate zo šou. A zdalo sa, že je všetko zaliate slnkom. Oznámila dokonca aj zásnuby... No namiesto svadby prišiel rozchod. „Zasnúbená už nie som. On sa rozišiel so mnou. Ten, keď sa rozhodne, tak nepovolí. každý svojho šťastia strojcom. Ospravedlňujem sa, že to nedopadlo,“ vyjadrila sa pre TV Nova v máji tohto roka.
V tom čase oznámila aj fanúšikom, že sa zo sociálnych sietí na istý čas sťahuje, aby mohla všetky emócie vstrebať. Málokto však tušil, ako vážne to bolo. Odhalila to až teraz. „Bola som zrelá na Bohnice (psychiatrickú nemocnicu, pozn. red.). Bola som si toho vedomá, bola som ta dobrovolne... Bola to najlepšia cesta, ktorú som mohla podniknúť. Takže áno, Hájková bola v Bohniciach... Nebyť Bohnic, tak tu možno už dávno nie som,“ šokovala otvorenosťou.
„Cítila som, ako sa vnútri strácam. Už mi nestačil dych, cítila som, že sa stratím úplne,“ priznala Daniela, ktorá v minulosti bojovala aj s poruchou príjmu potravy. Zaujímavosťou však je, že s priateľom, s ktorým sa pred nástupom na liečenie rozišla, sa teraz opäť dala dokopy.
