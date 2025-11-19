Byť INÝ je nebezpečné: Z tohto má známy komik obrovský strach!

BRATISLAVA - Fero Joke je iný a nehanbí sa za to! Filmový festival inakosti štartuje svoj 19. ročník a tentoraz má aj jasnú tvár! Podujatie, ktoré dlhodobo bojuje proti predsudkom a otvára spoločenské témy, predstavilo svoj nový program a zároveň aj ambasádora – komika a influencera Fera Jokea, ktorého sa téma inakosti bytostne dotýka.
Filmový festival inakosti s podtitulom The Show Must Go On uvedie od 19. do 25. novembra viac ako osemdesiat filmov, diskusie a sprievodné podujatia, ktoré upozorňujú na príbehy ľudí stojacich mimo spoločenskej majority. Vizuál, teasre aj celková komunikácia sú postavené na hravej, mierne parodizujúcej forme práve preto, aby témy dopadli aj na publikum, ktoré by sa inak filmom o menšinách vyhýbalo. A práve sem dokonale zapadá Fero Joke. „Musíme ísť ďalej! Aj mne sa niekedy nechce, keď vidím, že celospoločenská situácia na Slovensku nejde dobrým smerom. Našťastie robím humor a aj z ťažších tém sa snažím vystreliť si,“ povedal František „Fero Joke“ Košarišťan.
„Teší ma a je pre mňa cťou, že môžem byť tvárou festivalu,“ priznal s tým, že podporiť festival bola preňho prirodzená voľba - je to téma, ktorú nesie so sebou od detstva. Vyrastal síce v milujúcom prostredí, ale napriek tomu mu detstvo poznačila šikana pre jeho „zženštelosť“. „Ja som chvalabohu z dobrého prostredia, moji rodičia a kamaráti mi vytvorili bezpečné prostredie… samozrejme mám nejaké bloky, ide to so mnou celý život,“ hovorí o skúsenosti, ktorú určite neprežíva sám.
Rovnako však otvorene priznáva, že s tým, kto je, sa vyrovnával roky – a priznanie rodine nebolo plánované, ale nevyhnutné. „Tam sa stali okolnosti, že som to musel povedať,“ opisuje moment, ktorý zmenil jeho život. Reakcia rodičov bola podľa neho ukážková: „Podporili ma… zvládli to super.“ Aj dnes však priznáva, že vnútorný pokoj nie je samozrejmosť. Zároveň sa obáva smerovania krajiny a atmosféry, ktorá ľudí stavia proti sebe. „Ideme do zbytočnej uniformity a to nikdy neskončilo dobre. Keď začali vojny, tak si niekto povedal, že zruší Židov, mentálne znevýhodnených, homosexuálov… to nikdy nie je dobre. Sme plnohodnotní ľudia v rámci spoločnosti, platíme dane a nemáme ani tie výhody… keď mi priateľ zomrie alebo ja zomriem, nebudem mať vdovský dôchodok,“ upozorňuje na realitu, ktorú mnohí ignorujú. Aj preto verí, že Filmový festival inakosti má obrovský zmysel. Podľa neho dokáže ukázať ľuďom, že inakosť nie je hrozbou, ale prirodzenou súčasťou spoločnosti. A hoci sa rozhovor niesol v pokojnom tóne, Fero napokon vo svojej otvorenosti zašiel ďalej - z tohto má známy komik dodnes strach!
