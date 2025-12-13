Fero Joke, komik, ktorý si dovolil priveľa: DISKREDITÁCIA? Niektorí politici sa ozvali expresne rýchlo

BRATISLAVA - Kauza okolo komika Fera Jokea, ktorá v posledných dňoch zaplavila slovenské aj české médiá, vyvoláva podozrivo veľa otázok. Dvaja mladíci ho obvinili na sociálnych sieťach, video sa šírilo rýchlosťou svetla a Fero sa následne verejne ospravedlnil. No spôsob, akým sa niektorí politici vrhli do komentovania celej veci, vyzerá skôr ako pripravená príležitosť než spontánna reakcia.
Celý prípad má znepokojivý nádych: akoby niekto len čakal na chvíľu, kedy bude môcť na známeho komika zaútočiť v plnej sile. A práve rýchlosť, s akou sa niektorí politici vrhli na jeho kauzu, vyvoláva podozrenie, že Fero možno niekomu už príliš dlho ležal v žalúdku. Fero Joke si totiž roky strieľa z politikov. Bez ohľadu na farbu, bez ohľadu na moc. V rozhovoroch priznal, že už neraz videl komentáre od politikov pod svojimi videami a že sa k nemu dostali aj ich reakcie cez médiá.
Ako povedal v podcaste Reflektor, strach z parodovania nemá: „Nemám obavy, ak by došlo k niečomu, tak všetko sa dá riešiť. Autorský zákon mi totiž umožňuje parodovať verejne exponované osoby, ako sú napríklad politici.“ Lenže keď sa niekomu nastavuje zrkadlo príliš často, môže sa stať nepohodlným. A keď je niekto nepohodlný, stačí iskra – a z nej sa stane požiar. Iskra prišla v podobe videa, na ktorom dvaja mladíci obviňujú komika zo sexuálneho obťažovania. A politici? Tí sa takmer okamžite chopili príležitosti s takou vervou, že to pôsobilo až neprirodzene koordinovane.
A práve preto je také zvláštne, ako rýchlo sa ozvali tí, ktorým jeho satira dlhodobo prekáža. Najhlasnejší z nich bol Andrej Danko, ktorý si okamžite a s viditeľnou radosťou kopol do komika: „Takže pozerám, že Fero Joke si uletel. Človek, ktorý si robí srandu z každého a považuje za normálne chytiť za zadok, alebo inú časť tela, chlapa len tak. Drahý Fero, asi to budeš ťažko vysvetľovať. Ale keďže si si naposledy robil srandu z toho, aký darček mi pošleš, tak ti ja posielam tričko, kde sa dá veľa pochopiť. V raji bol len Adam, Eva a had. Tak rozmýšľaj, čo to znamená.“