Česká herečka si napožičiavala státisíce od kolegov: Tie už NIKDY neuvidia... Prosí o odpustenie!

PRAHA - Prosí o odpustenie! Herečka Veronika Gajerová sa po rokoch finančných problémov prihovorila svojim kolegom, od ktorých si kedysi požičiavala peniaze. Dlhy v hodnote miliónov korún sa jej nepodarilo splatiť, a tak tí, ktorí jej peniaze požičali, ich už nikdy neuvidia.
Veronika Gajerová si napožičiavala státisíce od nebankových subjektov a od svojich kolegov. Česká herečka ale vyhlásila bankrot, a tak tí, od ktorých si požičala, už nikdy svoje peniaze neuvidia. Za obdobie, kedy bola bez práce, sa jej dlhy vyšplhali na závratných 4,3 milióna českých korún. Pred piatimi rokmi preto požiadala o osobný bankrot a súd rozhodol, že zo svojich honorárov bude mesačne odvádzať správcovi sumu 6300 korún.
Česká herečka vyhlásila bankrot: Kolegovia zúria... Požičané státisíce už NIKDY neuvidia!
Správca potom podľa vopred stanovených percent rozdeľoval peniaze medzi veriteľov. Určená suma však ani zďaleka nepokryla Gajerovej dlhy, takže mnohí veritelia dostali späť len zlomok požičaných peňazí. Napríklad herečka Dana Morávková jej požičala 36 864 korún, no po piatich rokoch splácania sa jej vrátilo len 2360 korún. Herečke Věre Nerušilovej zase Veronika z pôvodného dlhu 117 000 korún splatila iba 8376 korún.
Zvyšok dlhov štát herečke odpustil, a tak veriteľom zostali len oči pre plač. No a teraz žiada svojich kolegov o odpustenie. „Veľmi si želám, aby mi kolegyne a kolegovia odpustili, ale aj mne bolo ublížené. Bolo to hrozné obdobie po tom, čo som zostala sama po odchode bývalého partnera (režiséra Petra Kracika, pozn. red.). Živila som dve deti a snažila sa všetko zvládnuť,“ zverila sa denníku Aha! Gajerová. „Žijem nový život, som zodpovednejšia, veľa pracujem a maľujem. Verím, že mi kolegovia odpustia,“ uzavrela herečka.
Zoznam kolegov, od ktorých si požičala:
Jaroslav Brabec (71), kameraman a režisér
Požičal: 121 830 Kč
Vrátilo sa mu: 8691 Kč
Věra Netušilová (90), herečka a speváčka
Požičala: 117 146 Kč
Vrátilo sa jej: 8376 Kč
Marie Málková (84), herečka
Požičala: 63 101 Kč
Vrátilo sa jej: 4507 Kč
Denisa Nesvačilová (34), herečka
Požičala: 51 700 Kč
Vrátilo sa jej: 3689 Kč
Dana Morávková (54), herečka
Požičala: 36 864 Kč
Vrátilo sa jej: 2360 Kč
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%